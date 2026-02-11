Dolar
Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti. Arslan'ın vefatından önceki son sosyal medya paylaşımı, hayranları ve takipçileri tarafından merakla incelendi. Oyuncunun son anlarına dair dikkat çeken detaylar, sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.

Sağlık Durumu Ciddi Hale Geldi

Kanbolat Görkem Arslan, 13 Ekim 2023 tarihinde Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Arslan'ı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi.

Son Paylaşımı ve Tiyatro Performansı

Arslan, vefatından sadece birkaç saat önce sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine yanıt vererek, "Geliyoruz az kaldı birader…" şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu paylaşım, oyuncunun aktif bir şekilde sahne hayatına devam ettiğini gösteriyor. Bir süredir "Ruki" adlı tiyatro oyunuyla Ankara'da sahne alan Arslan, ölümünden önceki günlerde izleyicileriyle etkileşimde bulunmuştu.

Kariyeri ve Etkileyici Rol Seçenekleri

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, kariyeri boyunca önemli yapımlarda rol almıştır. "Hatırla Sevgili", "Poyraz Karayel", "Çemberimde Gül Oya" ve "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınan Arslan, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyuncunun ani ölümü, Türk televizyon ve tiyatro dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

