Nazlı Sabancı Hamile! Hacı Sabancı Bir Kez Daha Baba Oluyor

Nazlı Sabancı Hamile! Hacı Sabancı Bir Kez Daha Baba Oluyor

Nazlı Sabancı Hamile! Hacı Sabancı Bir Kez Daha Baba Oluyor
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin evlilikleri, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bazı zorlukların ardından yeni bir döneme girdi. Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğunun kamuoyuna yansıması, çiftin ilişkisini ciddi şekilde sarsmıştı. Ancak şimdi, çiftin yeni bir bebek beklediği haberi, bu zorlu dönemden sonra umut verici bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Çiftin Geçmişteki Zorlukları

2023 yılında kızı Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı'nın, şu anda ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi. Hacı Sabancı'nın, 4 yaşında bir gayrimeşru çocuğunun bulunduğu gerçeği, çiftin evliliği üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı. Ancak, yaşanan bu zorluklara rağmen, çiftin yeni bir bebekle ailelerini büyütme kararı aldığı bildiriliyor.

Hamilelik Haberi ve Tepkiler

Ünlü gazeteci Bülent Cankurt, bu konudaki gelişmeleri kaleme alarak Nazlı Sabancı'nın hamile olduğunu duyurdu. Cankurt, "Nazlı Sabancı, ikinci bebeğine hamile ve en yakınları bile bu durumu bilmiyor; hamile olduğunu benim bu haberim ile öğrenecekler," şeklinde ifadelerde bulundu. Ekim 2021'de evlenen çiftin, evliliklerinin bunalım döneminden geçmesine rağmen yeni bir bebekle bu süreci aşmayı hedefledikleri belirtiliyor.

Geçmişteki Olayların Ardından Gelen Gelişmeler

Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ile ilgili gelişmeler, çiftin evliliğinin sona ermesi yönünde söylentilere yol açmıştı. Ancak, Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın da desteğiyle ilişkilerini kurtarma çabaları, çiftin yeni bir bebekle ailelerini genişletme kararı almalarına zemin hazırladı. Cankurt, bu konudaki spekülasyonları gerçeğe dönüştüren haberinin ardından, Nazlı Sabancı'nın sağlıklı bir doğum yapması için dileklerde bulundu.

Hacı Sabancı'nın Geçmişi ve Ailevi İlişkileri

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın ilişkisi, 2017 yılında başladı ve çift, 2021 yılında evlendi. Hacı Sabancı'nın, evlendiği yıl başka bir kadından bir çocuğu olduğu iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. 2 Şubat 2021'de dünyaya gelen bu çocuğun babalık davası, Hacı Sabancı'nın DNA testiyle kesinleşmişti. Bu olay, çiftin evliliği üzerinde ciddi bir etki bırakmıştı, ancak çift şu an yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Nazlı Sabancı'nın ikinci hamileliği, çiftin ilişkilerindeki bu zorlu süreçten sonra gelen bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor. Şimdi, çiftin yeni bebeklerinin cinsiyeti merakla bekleniyor. Hacı Sabancı'nın ikinci kez baba olma süreci, onların aile hayatındaki değişimlerin de habercisi olacak.

