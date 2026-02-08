Ferdi Kadıoğlu'ndan Acı Paylaşım

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla babaannesinin vefatını duyurdu. Bu üzücü haber, hem futbol camiasında hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Babaannesinin Vefatı

Kadıoğlu, babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın üzerine, "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz." notunu ekleyerek duygularını ifade etti. Bu paylaşımla birlikte birçok futbolsever, başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere, genç futbolcuya başsağlığı mesajları gönderdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Kariyeri

Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbol kariyerine, Hollanda'nın NAC gibi altyapı takımlarında başlamış, ardından NEC Nijmegen altyapısından yetişerek 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Kadıoğlu, burada Süper Lig'de önemli bir dönem geçirmiştir. Hem defans hem de orta saha mevkilerinde görev alabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekmiştir.

Brighton & Hove Albion'a Transfer

Ferdi Kadıoğlu, 2024 yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion ile dört yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır. Bu transfer, onun uluslararası arenada daha fazla tanınmasına olanak sağlamış ve Türkiye millî futbol takımının oyuncusu olarak da yer almasına katkıda bulunmuştur.

Ferdi Kadıoğlu'nun babaannesinin vefatı, futbol camiasında bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcunun yaşadığı bu zor süreçte, destek mesajları onun için önemli bir moral kaynağı olmaktadır.