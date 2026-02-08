Dolar
43,5922 %-0.04
Euro
51,7908 %0.39
Gram Altın
7.029,15 % 1,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Denizli Çivril'de 9 Şubat 2026 Tarihli Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler

Denizli Çivril'de 9 Şubat 2026 Tarihli Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Denizli Çivril'de 9 Şubat 2026 Tarihli Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler
Okunma Süresi: 2 dk

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 9 Şubat 2026 tarihinde elektrik arızası nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Affected vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna ADM Elektrik tarafından sağlanan bilgilerle yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre, arızanın yaklaşık 4 saat 59 dakika sürmesi öngörülüyor.

Kesintiden Etkilenen Bölgeler

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Irgıllı, Tekke ve Çandır mahalleleri yer almaktadır. Irgıllı Mahallesi'nde BSR İsimsiz Sokak, Tekke Mahallesi'nde Tekke Sokak ve Çandır Mahallesi'nde Çandır Sokak bu kesintiden etkilenen spesifik alanlar olarak belirtilmiştir. Yerel yönetim ve ADM Elektrik, bu mahallelerdeki vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kesinti Süresi ve Zamanlama

Elektrik kesintisinin 9 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00’da başlaması ve tahmini olarak 15:00'te sonlanması beklenmektedir. Bu süre zarfında, ilgili mahallelerdeki elektrik hizmetleri geçici olarak durdurulacaktır. ADM Elektrik, elektrik şebekesinde yenileme ve bakım çalışmaları yapılacağını açıkladı ve bu çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının yeniden sağlanacağı ifade edildi.

Bilgi Alma Yöntemleri

Denizli’deki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları ilçeye özel duyuruları ADM Elektrik’in resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla takip edebilirler. Çivril ilçesindeki elektrik kesintileri ve su kesintileri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için bu kaynaklar kullanılabilir.

ADM Elektrik, kesinti süreleri ve yapılan çalışmalar hakkında sürekli güncellemeler sağlayarak vatandaşların bilgilendirilmesine özen göstermektedir. Bu çerçevede, kesintilerle ilgili detaylı bilgilere erişim sağlamak önem taşımaktadır.

CHP Kulislerinden Özarslan İddiası: AKP ile Anlaştı
CHP Kulislerinden Özarslan İddiası: AKP ile Anlaştı
#Gündem / 08 Şubat 2026
ATA AÖF Bütünleme Sınavı Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
ATA AÖF Bütünleme Sınavı Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
#Gündem / 08 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Gündem
Şubat 2026 Kira Artış Oranı Açıklandı
Şubat 2026 Kira Artış Oranı Açıklandı
Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğrencilerini Kabul Etti
Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğrencilerini Kabul Etti
SoftBank ve Intel, Yapay Zeka Veri Merkezleri için Yeni Bellek Çipi Geliştiriyor
SoftBank ve Intel, Yapay Zeka Veri Merkezleri için Yeni Bellek Çipi Geliştiriyor
Galatasaray, Yusuf Demir ile Sözleşmesini Feshediyor
Galatasaray, Yusuf Demir ile Sözleşmesini Feshediyor
Kütahya’da İthal Besilik Sığırların Aşılama ve Sağlık Kontrolleri Gerçekleştirildi
Kütahya’da İthal Besilik Sığırların Aşılama ve Sağlık Kontrolleri Gerçekleştirildi
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ Kimdir?
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ Kimdir?
Yeşim Salkım, Gülben Ergen Hakkında Eski Açıklamalarını Yeniden Yorumladı
Yeşim Salkım, Gülben Ergen Hakkında Eski Açıklamalarını Yeniden Yorumladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft