Denizli Çivril'de 9 Şubat 2026 Tarihli Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 9 Şubat 2026 tarihinde elektrik arızası nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Affected vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna ADM Elektrik tarafından sağlanan bilgilerle yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre, arızanın yaklaşık 4 saat 59 dakika sürmesi öngörülüyor.

Kesintiden Etkilenen Bölgeler

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Irgıllı, Tekke ve Çandır mahalleleri yer almaktadır. Irgıllı Mahallesi'nde BSR İsimsiz Sokak, Tekke Mahallesi'nde Tekke Sokak ve Çandır Mahallesi'nde Çandır Sokak bu kesintiden etkilenen spesifik alanlar olarak belirtilmiştir. Yerel yönetim ve ADM Elektrik, bu mahallelerdeki vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kesinti Süresi ve Zamanlama

Elektrik kesintisinin 9 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00’da başlaması ve tahmini olarak 15:00'te sonlanması beklenmektedir. Bu süre zarfında, ilgili mahallelerdeki elektrik hizmetleri geçici olarak durdurulacaktır. ADM Elektrik, elektrik şebekesinde yenileme ve bakım çalışmaları yapılacağını açıkladı ve bu çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının yeniden sağlanacağı ifade edildi.

Bilgi Alma Yöntemleri

Denizli’deki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları ilçeye özel duyuruları ADM Elektrik’in resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla takip edebilirler. Çivril ilçesindeki elektrik kesintileri ve su kesintileri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için bu kaynaklar kullanılabilir.

ADM Elektrik, kesinti süreleri ve yapılan çalışmalar hakkında sürekli güncellemeler sağlayarak vatandaşların bilgilendirilmesine özen göstermektedir. Bu çerçevede, kesintilerle ilgili detaylı bilgilere erişim sağlamak önem taşımaktadır.