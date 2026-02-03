Dolar
Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?

Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?

Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Cemre düşme tarihleri 2026 yılı için netlik kazandı. Geleneksel inanışa göre, cemreler üç aşamada düşmekte olup, bu süreç doğanın uyanışını simgelemektedir. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre ise toprağa düşmektedir. Üç cemrenin düşmesinin ardından havaların ısınacağına dair bir inanç bulunmaktadır. Halk takvimine göre, cemreler birer hafta arayla düşmektedir. Bu yıl ilk cemrenin ne zaman düşeceği ise birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

2026 Cemre Düşme Tarihleri

Şubat ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, cemre düşme tarihleri araştırılmaktadır. 2026 yılı için belirlenen takvime göre, ilk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecektir. İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve üçüncü cemre de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecektir. Bu tarihler, halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilmektedir.

Cemre Nedir ve Anlamı Nedir?

Cemre kelimesi, Arapça kökenli olup "ateş" veya "kor" anlamına gelmektedir. Cemre düşmesi, her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvimle ilişkilendirilmekte ve bu durum, doğanın yeniden canlanmasının bir sembolü olarak algılanmaktadır. Cemre düşmesi, aynı zamanda bahar bayramı Nevruz'un yaklaşmakta olduğunun da işareti olarak değerlendirilmektedir.

Hayvancılıkla uğraşanlar için cemre düşmesi, kış mevsiminde dışarı çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının geldiğini belirtmektedir. Tarımla uğraşanlar açısından ise, toprak işleme döneminin başladığına dair bir işaret olarak görülmektedir. Bu nedenle, cemre düşme tarihleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini etkileyen önemli bir geleneksel takvim unsurudur.

