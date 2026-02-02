ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 52,6 değerine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Bu gelişme, imalat sektöründe genişlemeye işaret ediyor. Ocak ayı verileri, sektördeki iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor.

ISM Verileri ve Sektör Genişlemesi

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini yayınladı. Verilere göre, PMI endeksi bir önceki aya göre 4,7 puan artış göstererek 52,6 seviyesine ulaştı. Bu değer, Ağustos 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Piyasa analistleri, bu endeksin 48,5 değerinde olmasını bekliyordu. Geçen yıl aralık ayında ise endeks 47,9 seviyesinde bulunuyordu.

Üretim ve Sipariş Endekslerinde Artış

Ocak ayında imalat sektöründeki üretim endeksi, 5,2 puanlık artışla 55,9'a yükseldi. Yeni siparişlere ilişkin endeks ise 9,7 puan artarak 57,1 değerine ulaştı. Bu değer, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. İstihdam endeksi de 3,3 puan artarak 48,1 seviyesine geldi. Bu durum, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor.

Sektörlerdeki Büyüme ve Daralma

Ocak ayında imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 8 sektörde daralma yaşandı. Büyüme gösteren sektörler arasında baskı ve ilgili destek faaliyetleri, giyim ve deri ürünleri, metal ürünler, birincil metaller, ulaşım ekipmanları, makine, kimyasal ürünler, gıda ve içecek ile tütün ürünleri ve bilgisayar ve elektronik ürünler yer aldı. Öte yandan, daralma yaşayan sektörler arasında tekstil fabrikaları, ağaç ürünleri, metalik olmayan mineral ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, petrol ve kömür ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, mobilya ile ilgili ürünler ve çeşitli imalat alanları bulunuyor.

S&P Global Verileri

S&P Global tarafından açıklanan ocak ayı imalat sanayi PMI verisi de dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu veriye göre, imalat sektörü PMI endeksi 0,6 puanlık bir artışla 52,4 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz ay için öncü verilerde bu endeksin 51,9 değerini aldığı bildirilmişti. Aralık ayında ise endeks 51,8 seviyesinde kaydedilmişti. PMI verilerinin 50 ve üzeri değerler alması, sektörde genişlemeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler ise daralmayı ifade ediyor.