Haftalık Yatırım Araçlarının Performansı

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz hafta içerisinde 12.886,22 puan ile 13.906,51 puan arasında dalgalanarak, haftayı önceki kapanışının %6,51 üzerinde 13.838,29 puandan tamamladı. Bu gelişme, yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından takip etmesine neden oldu.

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Diğer Yatırım Araçları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %6,51 değer kazanarak dikkat çekti. Ayrıca, altının gram fiyatı %2,23, avro/TL %1,87 ve dolar/TL %0,34 oranında artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların farklı enstrümanlar arasında nasıl bir tercih yapacakları konusunda önemli bir gösterge oluşturdu.

Altın Fiyatlarındaki Değişim

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, %2,23'lük bir artış ile 7.042 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %2,22 artarak 47.428 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise, geçen hafta sonu 11.537 lira iken %2,24'lük bir artışla 11.795 liraya ulaştı. Bu fiyat artışları, altın yatırımcılarının piyasadaki dalgalanmalara karşı duyarlılığını artırıyor.

Döviz Kurlarındaki Yükseliş

Bu hafta ABD doları %0,34 artarak 43,5000 lira, avro ise %1,87 yükselerek 51,8590 lira seviyesine geldi. Döviz kurlarındaki bu artış, yatırımcıların döviz cinsinden yapılan işlemleri yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Yatırım ve Emeklilik Fonlarındaki Performans

Yatırım fonları, bu hafta %2,46 değer kazanırken, emeklilik fonları %4,12 oranında artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağlayan kategori ise %15,19 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu. Bu durum, yatırımcıların kıymetli madenlere olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Öte yandan, ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aşarken, altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya geriledi. Ocak ayı enflasyon beklentileri %4,21 olarak öngörülmekte. Ayrıca, Donald Trump’ın Fed Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesi, piyasalardaki belirsizlikleri artıran bir diğer faktör olarak dikkat çekiyor.