Dolar
44,0940 %0.04
Euro
51,0813 %-0.3
Gram Altın
7.338,68 % -0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Eczacı Duygu Elmas Mutlu'dan 'İlacım Nerede?' Uygulamasına Eleştiri

Eczacı Duygu Elmas Mutlu'dan 'İlacım Nerede?' Uygulamasına Eleştiri

Eczacı Duygu Elmas Mutlu, 'İlacım Nerede?' uygulamasının ilaca erişim sorunlarını yeterince ele almadığını belirtti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Eczacı Duygu Elmas Mutlu'dan 'İlacım Nerede?' Uygulamasına Eleştiri
Okunma Süresi: 2 dk

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan 'İlacım Nerede?' uygulaması, ilaca erişim konusundaki sorunları yeniden gündeme getirdi. Manisa Eczacılar Oda Başkanı Duygu Elmas Mutlu, bu uygulama hakkında yazılı bir açıklama yaparak, asıl meselenin ilacın hangi eczanede bulunduğunun gösterilmesi değil, bazı ilaçlara erişimin neden zaman zaman zorlaştığı olduğunu vurguladı.

Eczanelerin, ilacın hastalara güvenli ve doğru bir şekilde ulaştırıldığı sağlık sisteminin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade eden Mutlu, eczaneleri doğrudan etkileyen uygulamaların hayata geçirilmesinde sahadaki deneyimlerin ve eczacıların görüşlerinin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Uygulamanın Hayata Geçirilmesinde Eczacıların Görüşü Neden Önemli?

Başkan Mutlu, eczacıları doğrudan ilgilendiren bir uygulamanın hayata geçirilme sürecinde, kendilerinden ve üst birliklerinden görüş alınmadan ilerlenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Eczanelerde ilaç stoklarının gün içerisinde hızlı bir şekilde değişebildiğini belirten Mutlu, tedarik zincirindeki hareketlilik ve hastaların yoğun talepleri nedeniyle sistemde görülen bir ürünün kısa süre içinde farklı bir hastaya verilmiş olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) yapılan stok işlemlerinin sisteme yansımasının 24 saatlik bir süre sonunda gerçekleştiğini belirten Mutlu, bu durumun sahadaki gerçek stok durumu ile uygulamada görülen bilgiler arasında geçici farklılıklar oluşmasına neden olabileceğini söyledi.

Yanlış Anlaşılmaların Muhtemel Sonuçları Neler Olabilir?

Yaşanabilecek yanlış anlaşılmaların ve hastalarla karşı karşıya gelme durumunun muhatabı yine eczacılar olacağını dile getiren Mutlu, sahada yaşanan temel meselenin ilacın hangi eczanede bulunduğunun bilinmemesi değil, bazı ilaçların temin süreçlerinde yaşanan güçlükler ve ilaca erişimin zaman zaman zorlaşması olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, çözümün ilacın üretiminden hastaya ulaşmasına kadar uzanan sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve ilaca erişimi kolaylaştıracak sürdürülebilir adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşın İlaç Erişimi Neden Önemlidir?

Mutlu, vatandaşların ilaca güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesinin önemine dikkat çekerek, meselenin ilacın hangi eczanede bulunduğundan çok daha derin bir boyutta ele alınması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, ilaca erişim süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Rihanna'nın Malikanesine Saldıran Zanlıya 14 Suçlama Yöneltildi Mi?
Rihanna'nın Malikanesine Saldıran Zanlıya 14 Suçlama Yöneltildi Mi?
#Magazin / 11 Mart 2026
Anadolu Efes, Bayern Münih Karşısında Neler Bekleniyor?
Anadolu Efes, Bayern Münih Karşısında Neler Bekleniyor?
#Gündem / 11 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Kripto paralar, yapay zeka ajanlarının finansal işlemlerinde nasıl bir rol oynayacak?
Kripto paralar, yapay zeka ajanlarının finansal işlemlerinde nasıl bir rol oynayacak?
Gündem
2026 KPSS Başvuru Takvimi ve Sınav Tarihleri Nedir?
2026 KPSS Başvuru Takvimi ve Sınav Tarihleri Nedir?
Rihanna'nın Evine Düzenlenen Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Gelişmeler Neler?
Rihanna'nın Evine Düzenlenen Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Gelişmeler Neler?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı
OpenAI, yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı ChatGPT'ye nasıl entegre edecek?
OpenAI, yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı ChatGPT'ye nasıl entegre edecek?
Manchester United Gabriel Sara İçin Ne Kadar Ödeyecek?
Manchester United Gabriel Sara İçin Ne Kadar Ödeyecek?
Bim Birleşik Mağazalar'ın Hedef Fiyatı Neden Yükseldi ve Büyüme Süreci Nasıl Devam Ediyor?
Bim Birleşik Mağazalar'ın Hedef Fiyatı Neden Yükseldi ve Büyüme Süreci Nasıl Devam Ediyor?
Seçimlerde Sağlık Hizmetleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı mı?
Seçimlerde Sağlık Hizmetleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı mı?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft