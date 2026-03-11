Eczacı Duygu Elmas Mutlu'dan 'İlacım Nerede?' Uygulamasına Eleştiri

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan 'İlacım Nerede?' uygulaması, ilaca erişim konusundaki sorunları yeniden gündeme getirdi. Manisa Eczacılar Oda Başkanı Duygu Elmas Mutlu, bu uygulama hakkında yazılı bir açıklama yaparak, asıl meselenin ilacın hangi eczanede bulunduğunun gösterilmesi değil, bazı ilaçlara erişimin neden zaman zaman zorlaştığı olduğunu vurguladı.

Eczanelerin, ilacın hastalara güvenli ve doğru bir şekilde ulaştırıldığı sağlık sisteminin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade eden Mutlu, eczaneleri doğrudan etkileyen uygulamaların hayata geçirilmesinde sahadaki deneyimlerin ve eczacıların görüşlerinin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Uygulamanın Hayata Geçirilmesinde Eczacıların Görüşü Neden Önemli?

Başkan Mutlu, eczacıları doğrudan ilgilendiren bir uygulamanın hayata geçirilme sürecinde, kendilerinden ve üst birliklerinden görüş alınmadan ilerlenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Eczanelerde ilaç stoklarının gün içerisinde hızlı bir şekilde değişebildiğini belirten Mutlu, tedarik zincirindeki hareketlilik ve hastaların yoğun talepleri nedeniyle sistemde görülen bir ürünün kısa süre içinde farklı bir hastaya verilmiş olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) yapılan stok işlemlerinin sisteme yansımasının 24 saatlik bir süre sonunda gerçekleştiğini belirten Mutlu, bu durumun sahadaki gerçek stok durumu ile uygulamada görülen bilgiler arasında geçici farklılıklar oluşmasına neden olabileceğini söyledi.

Yanlış Anlaşılmaların Muhtemel Sonuçları Neler Olabilir?

Yaşanabilecek yanlış anlaşılmaların ve hastalarla karşı karşıya gelme durumunun muhatabı yine eczacılar olacağını dile getiren Mutlu, sahada yaşanan temel meselenin ilacın hangi eczanede bulunduğunun bilinmemesi değil, bazı ilaçların temin süreçlerinde yaşanan güçlükler ve ilaca erişimin zaman zaman zorlaşması olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, çözümün ilacın üretiminden hastaya ulaşmasına kadar uzanan sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve ilaca erişimi kolaylaştıracak sürdürülebilir adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşın İlaç Erişimi Neden Önemlidir?

Mutlu, vatandaşların ilaca güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesinin önemine dikkat çekerek, meselenin ilacın hangi eczanede bulunduğundan çok daha derin bir boyutta ele alınması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, ilaca erişim süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.