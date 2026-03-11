Dolar
OpenAI, yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı ChatGPT'ye nasıl entegre edecek?

OpenAI, Sora'yı ChatGPT'ye entegre ederek video oluşturma yeteneklerini artırmayı hedefliyor.

Yayınlanma
14
14
OpenAI, yapay zeka alanındaki yenilikçi çözümleriyle dikkat çeken Sora uygulamasını ChatGPT platformuna entegre etmeyi planlıyor. Bu entegrasyon, metinden video üretme yeteneği sunan Sora'nın, ChatGPT kullanıcıları için daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.

The Information'ın haberine göre, OpenAI'nin bu adımı, çok modlu yapay zeka teknolojileri alanındaki rekabet gücünü artırma amacı taşıyor. Şirket, Meta ve Google gibi rakiplerinin benzer araçlarıyla karşılaştırıldığında, Sora'nın sunduğu video oluşturma özelliklerini ChatGPT ile birleştirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Sora uygulaması bağımsız olarak mı kalacak?

Sora, Eylül 2025'te piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcıların yapay zeka destekli videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, oluşturdukları videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş kitlelere ulaşabiliyor. OpenAI, Sora'nın ChatGPT ile entegrasyonuna rağmen, bu uygulamanın bağımsız bir platform olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini vurguluyor.

Bu durum, Sora kullanıcılarının mevcut deneyimlerini etkilemeden, ChatGPT üzerinden de video oluşturma imkanı sunarak iki platformun birbirini tamamlamasını sağlayacak. Böylece OpenAI, hem Sora'nın bağımsızlığını koruyacak hem de ChatGPT aracılığıyla yeni bir video oluşturma deneyimi sunmuş olacak.

Entegrasyonun kullanıcı deneyimine etkisi ne olacak?

OpenAI'nin planladığı bu entegrasyon, kullanıcıların video oluşturma süreçlerini daha da kolaylaştırabilir. ChatGPT'nin doğal dil işleme yetenekleri ile Sora'nın video üretim yeteneklerinin birleşimi, kullanıcıların daha yaratıcı ve etkili içerikler üretmelerine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, metin tabanlı girdilerini kullanarak hızlı bir şekilde videolar oluşturabilecekler.

Bu gelişme, içerik oluşturucular için yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda OpenAI'nin yapay zeka teknolojilerinin evrimine de katkı sağlayacak. Sora'nın ChatGPT ile entegrasyonu, kullanıcıların video içeriklerini daha verimli bir şekilde üretmelerine olanak tanırken, OpenAI'nin bu alandaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

