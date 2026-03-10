Bursa'da Su Kesintisi Programı ve BUSKİ Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Bursa'da yaşayan vatandaşlar için BUSKİ tarafından önemli bir su kesintisi duyurusu yapılmıştır. 10 Mart 2026 tarihinde Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilecek olan arıza ve şebeke çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacaktır.

Bu durum, vatandaşların arama motorlarında 'Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?', 'BUSKİ arıza sorgulama' ve 'Nilüfer sular saat kaçta gelecek?' gibi sorgular yapmasına neden olmuştur. 10 Mart 2026 tarihine ait güncel Bursa su kesintisi programı ve arıza detayları hakkında bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Bursa'da Su Kesintisi Nedenleri Neler?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehir genelinde su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bakım, onarım ve arıza giderme çalışmalarını sürdürmektedir. 10 Mart 2026 tarihli program çerçevesinde, Bursa'nın merkez ilçeleri olan Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım'da su kesintileri yaşanacağı bildirilmiştir.

Özellikle Mustafakemalpaşa ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintilerinin süresi uzamaktadır. Merkez ilçelerdeki arızaların ise kısa süre içerisinde giderilmesi beklenmektedir.

Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Süresi Ne Kadar?

Mustafakemalpaşa ilçesinde, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar 12 Mart 2026 tarihine kadar sürecek olup, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanacaktır.

Ayrıca Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde de benzer şekilde su kesintileri uygulanacaktır. Bu durum, vatandaşların su ihtiyaçlarını planlaması açısından önem taşımaktadır.

Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım'da Su Kesintileri Ne Zaman Olacak?

Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı çevresinde, arıza nedeniyle 11.00 ile 13.00 saatleri arasında su verilmeyecektir. Yıldırım ilçesinde ise Millet Mahallesi'nde 13.00'e kadar, Siteler Mahallesi'nde ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı su kesintileri gerçekleştirilecektir.

Osmangazi ilçesinde ise gün boyu farklı mahallelerde arıza müdahaleleri yapılmaktadır. Örneğin, Alaattin Mahallesi'nde 10.00 - 12.00 saatleri arasında, Altınova Mahallesi'nde 15.15 - 17.15 saatleri arasında, Soğukkuyu Mahallesi'nde 12.45 - 13.45 saatleri arasında ve Yunuseli Mahallesi'nde Yeniceler ve Yürekli sokak çevresinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında kesintiler yaşanacaktır. Ayrıca Atıcılar Mahallesi'nde 09.30 - 11.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanmıştır.