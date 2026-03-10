Ülker bisküvi 2025 yılında ciroda büyük bir başarıya imza attı mı?

Ülker Bisküvi, Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olarak 2025 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yılı 112 milyar lira ciro ile kapatırken, aynı dönemde yüzde 16,5 FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) marjı elde etti. Bu sonuçlar, Ülker Bisküvi'nin zorlu ekonomik koşullara rağmen gösterdiği güçlü performansı ortaya koyuyor.

Finansal sonuçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaşıldı. Şirket, tüketici beklentilerini yakından takip ederek yatırımlarını sürdürdü ve yenilikçi ürünleriyle büyümesini devam ettirdi. Ülker Bisküvi, “Mutlu et, mutlu ol” felsefesi doğrultusunda oluşturduğu “5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli” ile sürdürülebilir ve insan odaklı bir büyüme hedeflediğini açıkladı.

Ülker Bisküvi'nin ihracat hedefleri neler?

Özgür Kölükfakı, şirketin “Made in Türkiye” etiketli ürünleri 100’den fazla ülkeye ulaştırdığını belirtti. 2025 yılında üretim gücü, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, tüketici alışkanlıklarındaki değişimi yakından takip ederek AR-GE merkezlerinde yenilikçi ürünler geliştirdiklerini vurguladı.

Kölükfakı, 2025 yılında Türkiye’de 55 yeni ürünün raflarda yerini aldığını aktardı. Bu durum, Ülker Bisküvi'nin pazardaki rekabet gücünü artırma çabasını göstermektedir.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları nelerdir?

Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki başarısına da değinen Kölükfakı, S&P Global tarafından yapılan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde gıda şirketleri arasında dünya genelinde ilk yüzde 3’lük dilimde yer aldıklarını bildirdi. Bu durum, Ülker Bisküvi'nin çevresel ve sosyal sorumluluk konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

Öte yandan, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim performansı değerlendirmesinde de önemli bir başarı elde edilmiştir. Ülker Bisküvi, 504 halka açık gıda şirketi arasında Aralık 2025 itibarıyla en yüksek puanı alarak üçüncü kez dünya birincisi olmuştur.

Ülker Bisküvi'nin gelecekteki hedefleri neler?

Aynı değerlendirmede Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler arasında da üçüncü kez birinci sırada yer alan Ülker Bisküvi, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli ve sürdürülebilir yaklaşımını sürdürmeyi hedeflemektedir. Kölükfakı, şirketin paydaşlarından aldığı güçle sorumluluk bilinci yüksek, dayanıklı ve istikrarlı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Ülker Bisküvi'nin bu başarıları, şirketin sektördeki konumunu güçlendirmekte ve Türkiye ekonomisine olan katkısını artırmaktadır. Şirketin hedefleri doğrultusunda atacağı adımlar, gıda sektöründeki yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ile dikkat çekmektedir.