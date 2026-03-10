Dolar
Boşanma Aşamasındaki Tuğçe Tayfur'dan Dikkat Çeken Paylaşım Nedir?

Boşanma Aşamasındaki Tuğçe Tayfur'dan Dikkat Çeken Paylaşım Nedir?

Tuğçe Tayfur, boşanma sürecinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yayınlanma
14
Boşanma Aşamasındaki Tuğçe Tayfur'dan Dikkat Çeken Paylaşım Nedir?
Okunma Süresi: 1 dk

İhanet iddiaları nedeniyle eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur, özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi.

Üçüncü evliliğini gerçekleştiren Tuğçe Tayfur, aradığı mutluluğu bir kez daha bulamadı. Geçtiğimiz günlerde, eşi Muhammet Aydın'ın kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtığını duyurdu. Dava dosyasında, Aydın'ın üç farklı kadınla iletişim kurduğu ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiaları yer aldı.

Tuğçe Tayfur'un Eşinin Açıklamaları Neler?

Yaşanan olayların ardından sessizliğini bozan Muhammet Aydın, sosyal medya aracılığıyla bazı açıklamalarda bulundu. Aydın,

