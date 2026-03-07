Tcg anadolu İngiliz basınında nasıl bir etki yarattı?

Türkiye’nin amiral gemisi TCG Anadolu, son zamanlarda İngiliz basınında önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle, İngiliz yayın organlarının geminin kıyılara yaklaşmasıyla ilgili attığı manşetler dikkat çekti. Bu bağlamda, 'kıyımıza geldiler' başlığı altında yapılan haberlerde, TCG Anadolu'ya ikinci kez bakılması gerektiği vurgusu öne çıktı.

27 bin tonluk devasa yapısıyla TCG Anadolu, insansız hava aracı gemisi konsepti ile Solent sularında büyük ilgi uyandırdı. Türkiye’nin deniz gücü ve savunma sanayi kapasitesinin bir kez daha dünya gündemine gelmesi, İngiliz basınında geniş bir şekilde ele alındı. Daily Express ve Wiltshire Times gibi köklü yayın organları, Türk gemilerinin görkemini okuyucularına 'Türk devleri kıyılarımızda' ifadesiyle duyurdu.

TCG Anadolu'nun özellikleri nelerdir?

Daily Express, 27 bin tonluk ve 750 fit uzunluğundaki TCG Anadolu'yu 'İnsansız Hava Aracı Gemisi' olarak manşetlerine taşıdı. Chris Samuel imzalı haberlerde, geminin Solent açıklarındaki görüntüsü, 'İkinci kez bakmanızı sağlayacak bir ihtişam' şeklinde tanımlandı. Bu durum, TCG Anadolu'nun uluslararası alandaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Isle of Wight açıklarında seyreden TCG İstanbul (F-515), TCG Oruçreis (F-245) ve lojistik dev TCG Derya’dan (A-1590) oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İngiliz halkı ve medyası tarafından dikkatle takip edildi. Liman ziyareti, sadece bir askeri geçiş değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin bir vitrin gösterisi haline geldi.

Savunma Sanayii Sergisi'nde neler sergilendi?

5 Mart 2026 tarihinde TCG Anadolu’da gerçekleştirilen Savunma Sanayii Sergisi ve resepsiyonu, uluslararası askeri ve diplomatik erkanı bir araya getirdi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve MARCOM Komutanı Koramiral Robert Pedre’nin ev sahipliğindeki etkinlikte, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey NATO komutanları da yer aldı.

Etkinlikte, yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, zırhlı araçlar, yerli mühimmatlar ve farklı askeri teknoloji ürünleri tanıtıldı. Türkiye’nin savunma sanayi alanında geliştirdiği yeni nesil sistemler, uluslararası katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası tatbikatları

Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Steadfast Dart 26 tatbikatına katıldığını belirtti. Görevlerini tamamlayan personelin, Avrupa’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek yeni tatbikatlara iştirak edeceği aktarıldı. Görev kuvvetinin yaklaşık dört aylık deniz görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döneceği ifade edildi.

Büyükelçi Ertaş, NATO tarihinde ilk kez bir deniz platformundan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın milli mühimmatla hareketli hedeflere atış gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca mevcut jeopolitik ortamda, Ukrayna’daki savaş, Gazze’de yaşanan insani kriz ve Orta Doğu’daki çatışmaların müttefik ülkeler için önemli bir sınama olduğunu hatırlattı.