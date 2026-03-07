Ekonomi savaşa ne kadar dayanabilir? merkez bankası paniği durdurdu!

Gazeteci Erdal Sağlam, günümüzde önemli bir konu haline gelen İran Savaşı'nın ekonomik etkilerini ve bu durumun piyasalara yansımalarını ele alıyor. Her gün Ankara'da alınan önlemler ve kaygılar hakkında bilgi vererek, izleyicilere güncel durumu aktarıyor. Ekonomi alanında yaptığı yorumlar, özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için büyük önem taşıyor.

İran Savaşı ve küresel ekonomi nasıl etkilenecek?

İran Savaşı'nın küresel ekonomi üzerindeki yansımaları, uzmanlar tarafından titizlikle inceleniyor. Ünlü ekonomist Neil Shearing, Chatham House için kaleme aldığı yazısında, savaşın kazananları ve kaybedenleri ile hassas dengeler üzerinde duruyor. Bu tür analizler, piyasalardaki belirsizlikleri anlamak açısından kritik bir öneme sahip.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) 2025 yılı raporuna göre, Türkiye'de vergi denetimleri rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, ekonomik istikrar açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda panik ve belirsizlikler nereye varacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimlerin havayolu şirketleri üzerindeki olası etkilerini değerlendiriyor. Fitch, gerilimin geçici olması durumunda sektörün derin yaralar almayacağını öngörüyor. Ancak, bu tür değerlendirmeler piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Futbolda devam eden bahis ve şike soruşturmasında ise, Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un şirketlerine kayyum atanması, spor dünyasında büyük yankı buldu. Bu tür gelişmeler, ekonomik ve sosyal dengeleri etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Enerji fiyatları ve küresel etkileri

Katar'dan gelen kritik uyarılar, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin engellenmesi durumunda petrol fiyatlarının 150 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bu durum, küresel ekonomiyi ciddi anlamda sarsma potansiyeline sahip. Enerji fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, birçok sektörü etkileyerek ekonomik istikrarı tehdit edebilir.

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı nakit dengesi verileri, kamu maliyesinde güçlü bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Ancak, küresel ekonomi açısından Şubat ayı, son 21 ayın en hızlı büyümesini kaydetmesiyle dikkat çekiyor. Bu tür veriler, piyasalardaki belirsizliklerin yanında umut verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor.