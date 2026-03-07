4 Çocuk Anneliği ile TIR Şoförlüğü Yaparak Sınırları Aşan Sema Can Kimdir?

Tekstil sektöründe yaşadığı iflas sonrası yeni bir kariyer yolculuğuna çıkan 42 yaşındaki Sema Can, TIR şoförü olarak uluslararası taşımacılık yapmaktadır. Babası ve ağabeyinin izinden giderek TIR şoförlüğüne adım atan Can, pembe renkli TIR'ı ile Avrupa'nın birçok ülkesine yük taşımaktadır. Yaklaşık beş yıldır bu sektörde faaliyet gösteren Can, hem annelik görevini yerine getirirken hem de iş hayatında başarılı bir kariyer sürdürmektedir.

Denizli'de yaşayan Sema Can, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlamıştır. Çocuklarının desteği ile bu mesleği seçtiğini belirten Can, "Bana göre çok değerli ve çok kıymetli bir meslek. Cesareti olan, kendine inanan, öz güveni olan kadınlar bu işi yapabilir" şeklinde ifade etmektedir.

Uluslararası Taşımacılıkta Kadın Olmak Nasıldır?

Sema Can, uluslararası taşımacılık alanında çalıştığı süre boyunca pek çok zorlukla karşılaştığını ifade etmektedir. Çocuklarından ve evinden uzakta kalmanın kendisi için en büyük zorluk olduğunu belirten Can, "Bu mesleğin tek zorluğu bana göre çocuk özlemi, evlat hasreti. Başka bir zorluğu yok diye düşünüyorum" demektedir. Ayrıca, yolda karşılaştığı bazı güvenlik sorunlarına da değinen Can, güvenli parklarda kalmaya özen gösterdiğini belirtmektedir.

Can, meslektaşlarının kendisini tebrik ettiğini ve desteklediğini ifade ederken, bazı insanların eleştirilerine de maruz kaldığını kaydetmektedir. "Ben 4 tane çocuk büyütüyorum, hepsi okuyor. Çalışmaya mecburum" diyerek, iş hayatındaki varlığının önemine dikkat çekmektedir.

Meslek Seçiminde Aile Desteği Neden Önemlidir?

Sema Can, TIR şoförü olma kararının aile tarafından desteklenmediğini belirtmektedir. "Babam TIR şoförü olmasına rağmen ailemden hiç kimse benim TIR şoförü olmamı desteklemedi. 'Erkek işi, kadının TIR'da ne işi var' diye istemediler" şeklinde ifade eden Can, bu durumu aşarak kendi kararlarıyla yola çıktığını vurgulamaktadır. Çocuklarının da bu mesleği yapmalarını istemediğini ancak güçlü durmalarını tavsiye ettiğini belirtmektedir.

Can, "Güçlü olsunlar, kendi ayakları üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar" diyerek, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor.

Pembe TIR ile Dikkat Çekmek Mümkün Mü?

Sema Can, pembe renkli TIR'ı ile yolda dikkat çektiğini ve insanların ilgisini çektiğini ifade etmektedir. Avrupa'da Türk bir kadın TIR şoförü gördüklerinde insanların şaşırdığını ve fotoğraf çekmek istediklerini belirten Can, bu durumun kendisi için gurur verici olduğunu dile getirmektedir. "Bunlar gurur verici, güzel şeyler. Avrupa'da Türk bir kadın TIR şoförü gördükleri zaman şaşırıyorlar" demektedir.

Sonuç olarak, Sema Can, hem annelik hem de iş hayatında başarılı bir örnek teşkil etmektedir. Kadınların cesaretle her alanda yer alabileceğini vurgulayan Can, bu mesleği sevdirmeye çalıştığını ifade etmektedir. "Araçları bu şekilde renkli yaparak çocukların da daha çok dikkatini çekerek ve aslında bence amaç bu mesleği sevdirmeye çalışmak" diyerek, kadınların sektördeki varlığının önemine dikkat çekmektedir.