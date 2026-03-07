Dubai'deki Savaş Paniği Nedeniyle Beyaz Yaka Profesyoneller Umman'a Yöneliyor Mu?

Dubai'de yaşanan savaş paniği, beyaz yaka profesyonellerin kitlesel bir göç hareketine neden oldu. İstanbul uçuşlarının dolmasıyla birlikte, binlerce çalışan Umman sınırına yönelmeye başladı. Bu durum, dev şirketlerin ofislerini kapatma kararları almasına ve çalışan güvenliği protokollerinin artırılmasına yol açtı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri çatışmaların Körfez bölgesine sıçrama endişesi, Dubai'de yaşayan yabancı profesyonelleri tahliye sürecine itti. Şehrin nüfusunun %92'sinin yabancılardan oluşması, bu durumu daha da kritik hale getiriyor. Teknoloji ve finans sektöründeki büyük firmalar, operasyonlarını askıya alırken, çalışan güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alıyor.

Dubai'den Ayrılan Profesyonel Sayısı Ne Kadar?

Savaşın ilk günlerinden itibaren başlayan hareketlilikle birlikte, Dubai'den ayrılan profesyonel sayısının 150 bin sınırına dayandığı tahmin ediliyor. Nvidia, Google ve Amazon gibi küresel firmalar, Dubai ofislerini geçici olarak kapatma veya uzaktan çalışma modeline geçme kararı alırken, KPMG gibi kurumlar personeli için özel tahliye seferleri düzenliyor.

Küresel devlerin operasyonları dondurması, Dubai'nin küresel ticaret ve finans merkezi kimliğini tehdit eden yapısal bir baskı oluşturuyor. Profesyonel iş gücünün bu kadar hızlı bir şekilde çekilmesi, şirketlerin operasyonel sürekliliği açısından riskler doğuruyor.

İstanbul Uçuşlarında Yoğunluk Neden Artıyor?

Dubai'den ayrılmak isteyenlerin ilk tercihi olan İstanbul uçuşlarında tam kapasiteye ulaşıldı. Mevcut uçuş arama platformlarındaki verilere göre, 10 Mart tarihine kadar İstanbul yönüne boş koltuk bulunamazken, bilet fiyatlarında da önemli artışlar gözlemleniyor. Hava yolu ulaşımına erişemeyen birçok beyaz yakalı, çözümü karayolu tahliyesinde buldu.

Dubai'ye 90 kilometre mesafedeki Hatta–Al Wajajah sınır kapısında tarihi bir yoğunluk yaşanıyor. Umman'ın Sohar ve Maskat şehirlerine ulaşmaya çalışan profesyoneller, buradan ülkelerine dönmek için alternatif rotalar oluşturuyor.

Özel Jet Trafiğinde Rekor Fiyatlar Ne Anlama Geliyor?

Tahliye sürecinde, varlıklı kesim ve üst düzey yöneticilerin tercihi özel jetler oldu. Bölgedeki özel jet şirketleri, Umman ve Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilen charter uçuşlarının maliyetinin 200 bin dolara kadar yükseldiğini ifade ediyor. Karayolundaki sınır yoğunluğu ve havalimanlarındaki kısıtlı kapasite, özel havacılık sektöründe talebin artmasına neden oldu.

Bu durum, Dubai'deki beyaz yaka göçünün Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzun yıllardır inşa ettiği