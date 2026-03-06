Kanye West İstanbul konseri ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek? 2026 bilet fiyatları hakkında bilgiler

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, uzun bir aradan sonra sahnelere dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sanatçının Avrupa turnesinin açılış konseri, Türkiye'nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilecek. Bu konser, hem hayranları hem de müzikseverler için önemli bir etkinlik olma niteliği taşıyor.

Kanye West'in İstanbul konseri, 30 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek. Konserin kapıları saat 15.00'te açılacak ve yaklaşık 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Ünlü sanatçının sahneye çıkış saati ise 21.00 olarak belirlenmiş durumda. Bu etkinlik, İstanbul'un kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.

Kanye West İstanbul konseri için ön kayıt süreci ne zaman başlayacak?

İstanbul'daki konser için ön kayıt süreci 5 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak ve 9 Mart 2026 tarihinde saat 15.00'te sona erecek. Ön kayıt yaptıran katılımcılar, bilet satışlarında öncelikli erişim hakkı elde edecekler. Bu durum, hayranların bilet alma şansını artıracak.

Ön kayıt sürecinin ardından biletler genel satışa sunulacak ve farklı tribün ile kategori seçenekleriyle temin edilebilecek. Böylece, katılımcılar kendilerine uygun olan biletleri seçme imkânına sahip olacaklar.

Kanye West konseri bilet fiyatları hakkında bilgiler mevcut mu?

Kanye West'in İstanbul konseri için bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmamış durumda. Ancak, bu konuda meraklı bekleyiş sürüyor. Fiyatların belirlenmesiyle birlikte, detaylar haberimizde güncellenecek. Hayranlar, bilet fiyatlarının ne olacağını öğrenmek için sayfamızı takip edebilirler.

Bu konser, Kanye West'in hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunma vaadi taşıyor. Sanatçının sahne performansı, dekorasyon ve özel gösterileri, katılımcılar için heyecan verici bir atmosfer yaratacak. İstanbul'da gerçekleşecek bu etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.