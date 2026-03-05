Dolar
44,0048 %0.09
Euro
51,1816 %-0.07
Gram Altın
7.192,00 % -0,91
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Samsun'da Altı Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var ve Yangın Çıktı

Samsun'da Altı Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var ve Yangın Çıktı

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında altı araç karıştı, yangın çıktı ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Samsun'da Altı Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var ve Yangın Çıktı
Okunma Süresi: 2 dk

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, sürücülerin ve yolcuların dikkatini çekti. Kazanın meydana geldiği Yeni Samsun Caddesi, yoğun bir trafik akışına sahip olması nedeniyle dikkatle takip edilen bir güzergah olarak biliniyor. Olayın hemen ardından, kazaya karışan araçlardan birinde başlayan yangın, diğer iki araca da sıçrayarak daha büyük bir tehlike oluşturdu.

Kazanın ardından, ilk belirlemelere göre üç kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmezken, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların tedavisine hızla başladı. Kazanın meydana gelmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Kaza Sonrası Yangın Nasıl Kontrol Altına Alındı?

Yangının etkisiyle, kazaya karışan araçlardan biri tamamen alev aldı ve bu durum, çevredeki araçlar için de tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda, üç aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası, bölgedeki trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Olayın meydana geldiği cadde üzerinde yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşandı ve sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı. Kazanın ardından, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kazanın nedenini araştırmaya başladı.

Yaralıların Durumu ve Olayın Gelişimi Nasıldı?

Yaralıların sağlık durumları hakkında yapılan açıklamalara göre, hastaneye kaldırılan kişilerin tedavi süreçleri devam ediyor. Olayın ardından, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma, hem kazanın sebeplerini hem de yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla sürdürülüyor. Bu tür kazaların önlenmesi için alınacak önlemler üzerinde de çalışmalar yapılması bekleniyor.

Samsun'daki bu zincirleme kaza, trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulanıyor. Olayın ardından, bölgedeki sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

#Samsun
#Trafik Kazası
#Zincirleme Kaza
İran'da 2 okul, ABD ve İsrail'in Saldırıları Sonucu Hasar Gördü
İran'da 2 okul, ABD ve İsrail'in Saldırıları Sonucu Hasar Gördü
#Gündem / 05 Mart 2026
Veli Ağbaba anket sonuçlarını açıkladı: Emeklilerin alım gücü düşüyor mu?
Veli Ağbaba anket sonuçlarını açıkladı: Emeklilerin alım gücü düşüyor mu?
#Gündem / 05 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Yasemin Dermenci'nin Gizemli Ölümü: 19 Yıl Sonra Bulunan Cansız Bedeni ve Katilinin Kimliği
Yasemin Dermenci'nin Gizemli Ölümü: 19 Yıl Sonra Bulunan Cansız Bedeni ve Katilinin Kimliği
Gündem
Bitcoin Madencilerinin Yapay Zeka Yatırımları Piyasada Yeni Tartışmalara Yol Açıyor
Bitcoin Madencilerinin Yapay Zeka Yatırımları Piyasada Yeni Tartışmalara Yol Açıyor
Galatasaray Liverpool Maçının Biletleri Satışa Çıktı, Fiyatları Nedir?
Galatasaray Liverpool Maçının Biletleri Satışa Çıktı, Fiyatları Nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı
Sosyal Medyada Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Bir Fenomen: Jessica Foster Kimdir?
Sosyal Medyada Yapay Zekâ ile Oluşturulmuş Bir Fenomen: Jessica Foster Kimdir?
Uzak Şehir dizisinde Sadakat karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un Instagram'daki pozları neden bu kadar dikkat çekiyor?
Uzak Şehir dizisinde Sadakat karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un Instagram'daki pozları neden bu kadar dikkat çekiyor?
Zerohash, ABD'de ulusal tröst bankası lisansı için başvurdu mu?
Zerohash, ABD'de ulusal tröst bankası lisansı için başvurdu mu?
Sağlık Sorunlarını Geride Bırakan Ömer Danış, Ekranlara Dönüş Yaptı mı?
Sağlık Sorunlarını Geride Bırakan Ömer Danış, Ekranlara Dönüş Yaptı mı?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft