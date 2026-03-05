Galatasaray Liverpool Maçının Biletleri Satışa Çıktı, Fiyatları Nedir?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool'u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma için bilet satışları başladı ve futbolseverler, bu heyecan verici mücadelede yer almak için biletlerini temin edebilecekler.

Bilet Satış Süreci Nasıl İşliyor?

Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasına göre, biletler öncelikle GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine sunuluyor. Bu durum, kulüp üyeleri için özel bir avantaj sağlarken, biletlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle hızlı hareket edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Genel satış ise 10 Mart tarihine bir gün kala, yani yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Bu süreçte, taraftarların biletlerini Passo uygulaması üzerinden alabilecekleri ifade ediliyor.

Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Müsabakanın bilet fiyatları, kategorilere göre değişiklik göstermektedir. Premium biletler 50 bin lira, Delux biletler 48 bin lira, Lux biletler 46 bin lira, Classic biletler ise 44 bin lira olarak belirlenmiştir. Diğer kategorilerin fiyatları ise 30 bin lira, 27 bin 500 lira, 25 bin lira, 22 bin 500 lira, 21 bin lira, 18 bin lira, 17 bin lira, 12 bin lira, 10 bin lira, 2 bin 700 lira ve 2 bin 300 lira şeklindedir.

Bu fiyatlar, futbolseverlerin karşılaşmaya katılımını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Galatasaray taraftarları, bu fiyatlar üzerinden biletlerini alarak takımını destekleme fırsatını yakalayacaklar.

Taraftarlar İçin Önemli Bir Fırsat

Galatasaray ve Liverpool arasındaki bu karşılaşma, sadece bir futbol maçı olmanın ötesinde, iki büyük kulübün karşı karşıya geleceği tarihi bir an olarak değerlendirilmektedir. Taraftarlar, bu önemli mücadelede yer alarak takımlarını destekleme fırsatını elde edecekler.

Futbolseverlerin, bilet alım sürecini dikkatle takip etmeleri ve uygun fiyatlarla biletlerini temin etmeleri önerilmektedir. Bu karşılaşma, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratacak ve Galatasaray taraftarları için unutulmaz bir deneyim sunacaktır.