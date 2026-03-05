Dolar
Galatasaray'ın Beşiktaş Derbilerindeki En Deneyimli Futbolcusu Barış Alper Yılmaz Kimdir?

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbilerinde en fazla forma giyen futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Yayınlanma
14
Galatasaray'ın Beşiktaş Derbilerindeki En Deneyimli Futbolcusu Barış Alper Yılmaz Kimdir?
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli derbide, Galatasaray’ın en deneyimli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş’a karşı oynadığı 9 derbiyle dikkat çekiyor. Yılmaz, 2021 yılında Galatasaray'a transfer olduktan sonra, siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde en çok forma giyen oyuncu konumuna geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın Beşiktaş Derbilerindeki Performansı Nasıldır?

Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş’a karşı toplamda 9 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 8’i Süper Lig, 1’i ise TFF Süper Kupa mücadelesi olarak kaydedildi. Bu maçlarda Galatasaray, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Yılmaz’ın derbi tecrübesi, takımın bu önemli karşılaşmalardaki performansını doğrudan etkileyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yılmaz’ın bu derbilerdeki oyun stili ve takıma kattığı deneyim, genç yaşına rağmen önemli bir avantaj sağlıyor. Hem ofansif hem de defansif anlamda sergilediği performans, Galatasaray’ın derbi stratejilerinde kritik bir rol oynuyor.

Bu Sezon Barış Alper Yılmaz'ın Genel Performansı Nasıldır?

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 ve Turkcell Süper Kupa’da 2 olmak üzere toplam 37 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 25 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici bir performans sergiliyor. Oynadığı 37 karşılaşmada 10 gol atarak ve 14 asist yaparak hücumda etkili bir katkı sağladı.

Yılmaz’ın bu sezonki performansı, Galatasaray’ın ligdeki ve uluslararası arenadaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Takım arkadaşları arasında Beşiktaş derbilerinde en çok forma giyen diğer oyuncular ise Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı olarak sıralanıyor.

