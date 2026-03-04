5G'ye Hazırlık Sürecinde MWC 2026'da Yerli Firmalarla Stratejik Anlaşmalar

İstanbul, (DHA) - Turkcell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) Türk teknoloji markalarıyla stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attığını duyurdu. Bu anlaşmalar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun önemli bir parçasını oluşturmakta ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi, 5G çağında kritik bileşenlerdeki dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) teknoloji üreten ulusal markalarla bir dizi stratejik iş birliği anlaşmasına imza atmıştır. Anlaşmaların önemine dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, “Turkcell olarak önceliğimiz, bir yandan müşterilerimize en iyi hizmeti sunarken, bir yandan da yerli teknoloji ekosistemini desteklemektir. Türkiye 5G'ye geçmek için gün sayarken, yerli ve milli şirketlerin bu süreçteki rolünü ve payını artıracak adımlar atıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Yerli Ekosistem

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam eden Turkcell, Ar-Ge, yazılım, teknoloji ve hizmet iş birliklerine yenilerini eklediğini aktarmaktadır. Geçtiğimiz yıl yerli teknoloji firmaları ile yapılan iş birliklerinin ardından bu yıl Barselona'da atılan imzalar, yerlileşme vizyonunun yeni halkalarını oluşturmaktadır.

Turkcell’in, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini temel bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, “Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinden doğan sinerji ve üretilen yerli teknolojiler, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik rol oynamaktadır” dedi.

Stratejik Anlaşmaların Detayları Neler?

Turkcell, Barselona'da, lityum akü dönüşüm projesi kapsamında yerli üretici Ottomotive ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirmiştir. Bu iş birliği ile Ottomotive’in gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile Turkcell’in Akıllı Enerji Yönetimi Platformu’nun (SYNERGY) entegre edilmesi sağlanmıştır. Bu sistem, şebekelerdeki lityum akülerin uzaktan takip edilmesini ve çok daha güvenli bir şekilde yönetilmesini mümkün kılmaktadır.

Türkiye’nin yerli ve milli 5G hedefleri doğrultusunda Turkcell, i2i Systems ile olan iş birliğini bir üst seviyeye taşımıştır. Tamamen yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen 5G Çekirdek Şebeke çözümlerinin, doğrudan Turkcell’in 5G altyapısında kullanılacak şekilde ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.

Geleceğe Yönelik İş Birlikleri ve Teknolojik Yenilikler

Turkcell, ağ ve bulut servisleri alanında Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Sekom ile yeni bir anlaşma imzalamıştır. Bu iş birliğiyle, yerli çözümlerin yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, Turkcell’in siber güvenlik alanındaki iş birlikleri de devam etmektedir. Kron’un SPT ve NPT çözümleriyle, operasyonel süreçlerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla Turkcell, bilgi teknolojileri alanının öncü oyuncularından TechNarts ile iş birliğini genişletmektedir. Ortak çalışmayla hayata geçirilen operasyon destek sistemi STAR, bütünleşik şebekelerin tek platform üzerinden izlenmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. Bu sistem, yapay zeka destekli analizlerle Türkiye'nin dijital güvenlik kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.