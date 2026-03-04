Dolar
43,9941 %0.07
Euro
51,2106 %0.17
Gram Altın
7.317,09 % 1,57
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Borsa İstanbul'da Altının Kilogram Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Borsa İstanbul'da Altının Kilogram Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altının kilogram fiyatı 7 milyon 470 bin lira olarak belirlendi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Borsa İstanbul'da Altının Kilogram Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 2 dk

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 470 bin liraya ulaşarak dikkat çekti. Altın fiyatları, piyasanın dalgalı seyrine paralel olarak gün içinde en düşük 7 milyon 420 bin lira, en yüksek ise 7 milyon 492 bin 998 lira seviyelerini gördü. Bu gelişmeler ışığında, standart altının kilogram fiyatı, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,6 oranında bir artış gösterdi ve 7 milyon 425 bin liradan günü tamamlayan fiyat, bu yeni seviyeye yükseldi.

Bugünkü İşlem Hacmi Ne Durumda?

KMKTP'de altın işlemleri, toplamda 9 milyar 764 milyon 73 bin 921,94 lira işlem hacmi ile gerçekleştirildi. Bu işlem hacmi, toplamda 1318,38 kilogram standart altın alım satımını kapsıyor. Altın borsasında işlem gören diğer metallerle birlikte toplam işlem hacmi ise 10 milyar 27 milyon 988 bin 731,80 lira olarak kaydedildi. Bu veriler, piyasanın genel durumunu ve yatırımcıların altın üzerindeki ilgisini göstermektedir.

Hangi Kurumlar Öne Çıktı?

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı. Bu kurumların piyasa üzerindeki etkisi, işlem hacimlerinin yüksekliği ile gözlemlenmektedir. Yatırımcılar, bu kurumlar aracılığıyla altın alım satım işlemlerini gerçekleştirmekte ve piyasanın yönünü belirlemektedir.

Altın Fiyatlarına Genel Bakış

Standart altının kilogram fiyatı, piyasa dinamikleri doğrultusunda dalgalanmalar göstermektedir. Önceki kapanış fiyatı 7 milyon 425 bin lira olarak belirlenmişken, gün içindeki en düşük ve en yüksek fiyatlar yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla altın fiyatları, 7 milyon 470 bin lira seviyesinde kapanarak, yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu fiyatlar, döviz kurları ve ekonomik verilerle de doğrudan ilişkilidir.

Sosyal Medyaya 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Mi Geliyor?
Sosyal Medyaya 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Mi Geliyor?
#Teknoloji / 04 Mart 2026
Niğde'de taekwondo yıldızlar mahalli müsabakaları başladı mı?
Niğde'de taekwondo yıldızlar mahalli müsabakaları başladı mı?
#Spor / 04 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Vestel, Sürdürülebilirlik Alanında Önemli Başarılar Elde Etti mi?
Vestel, Sürdürülebilirlik Alanında Önemli Başarılar Elde Etti mi?
Ekonomi
Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?
Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?
Mart 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?
Mart 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?
Onurcan Güzel'in estetik değişimi: 'Bana sürekli çirkin dediniz' ve ameliyat süreci devam ediyor
Onurcan Güzel'in estetik değişimi: 'Bana sürekli çirkin dediniz' ve ameliyat süreci devam ediyor
Naz Dej Kimdir? Müzik Kariyeri, Yaşı, Nereli Olduğu ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Naz Dej Kimdir? Müzik Kariyeri, Yaşı, Nereli Olduğu ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Anayasa mahkemesi, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu mu?
Anayasa mahkemesi, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu mu?
Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?
Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?
Sıla, İnsanlarla Neden Hızlı Samimi Olamadığını Açıkladı
Sıla, İnsanlarla Neden Hızlı Samimi Olamadığını Açıkladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft