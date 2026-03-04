Dolar
Mart 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?

Mart 2026 itibarıyla Türkiye'nin büyük şehirlerindeki baraj doluluk oranları güncellendi. Su kaynaklarının durumu hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

Yayınlanma
14
Mart 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?
Okunma Süresi: 2 dk

Mart ayının ilk haftasında, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki baraj rezervlerine dair yeni veriler kamuoyuna duyuruldu. Kış mevsiminde yaşanan yağışların etkisi ve son günlerdeki hava koşulları, barajlardaki su seviyeleri üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle büyükşehirlerde içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, su kaynaklarının mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

2026 Mart döneminde, barajlardaki su seviyeleri yeniden mercek altına alındı. Kentleşme hızının artması ve günlük su tüketiminin yükselmesi, su rezervlerinin sürdürülebilirliğini daha da önemli hale getirmiştir. Yetkili kurumlar tarafından paylaşılan son veriler, şehirlerin su güvenliği açısından mevcut durumu gözler önüne sermektedir.

İstanbul baraj doluluk oranları nedir?

İstanbul genel baraj doluluk oranı, İSKİ tarafından 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yüzde 45,38 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran, kentin su ihtiyacını karşılamak için kritik bir göstergedir. İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekildedir: Ömerli Barajı yüzde 63,05, Darlık Barajı yüzde 62,38, Elmalı Barajı yüzde 90,21, Terkos Barajı yüzde 28,99, Alibey Barajı yüzde 37,11, Büyükçekmece Barajı yüzde 33,05, Sazlıdere Barajı yüzde 29,22, Istrancalar Barajı yüzde 61,13, Kazandere Barajı yüzde 58,16 ve Pabuçdere Barajı yüzde 31,72 olarak kaydedilmiştir.

Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarının durumunu ve gelecekteki su güvenliğini etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Barajlardaki doluluk oranlarının izlenmesi, su yönetimi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Ankara baraj doluluk oranları ne durumda?

Ankara'da ise, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla ASKİ verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yüzde 27,32 olarak belirlenmiştir. Bu oran, kentin su ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayabilir. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 18,86 seviyesinde seyretmektedir. Bu durum, Ankara'nın su kaynaklarının yönetimi ve gelecekteki su güvenliği açısından dikkatle izlenmesi gereken bir konudur.

Ankara'daki barajların durumu, kentin su ihtiyacını karşılamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, baraj doluluk oranlarının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları nasıl?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,93 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, İzmir'in su ihtiyacını karşılamak için olumlu bir tablo çizmektedir. Ayrıca, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 71,71 olarak belirlenmiştir.

Bursa'da ise, Ocak ayında yüzde 4,29 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, yağışların etkisiyle dikkat çekici bir artış göstermiştir. 4 Mart 2026 itibarıyla Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 69,27 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, Bursa'nın su kaynaklarının yönetimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

