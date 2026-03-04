Onurcan Güzel'in estetik değişimi: 'Bana sürekli çirkin dediniz' ve ameliyat süreci devam ediyor

Bir dönem “Tablet Reis” lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Onurcan Güzel, estetik operasyonlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçmişte yayınladığı tablet inceleme videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Güzel, dış görünüşüne yönelik eleştirilerin kendisini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu eleştirilerin ardından kulak, burun ve göz kapağı ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Onurcan Güzel, estetik sürecinin henüz tamamlanmadığını ve ilerleyen günlerde daha fazla ameliyat olacağını ifade etti. Sosyal medya platformlarında kendisine yönelik yapılan yorumların psikolojik etkilerini dile getiren Güzel, bu değişim sürecine başlama kararını bu eleştiriler doğrultusunda aldığını vurguladı.

Estetik operasyonların ardından nasıl bir değişim yaşadı?

Ameliyatların ardından yaptığı paylaşımlarda, kendisini daha yeterli hissedeceğini ve daha iyi bir görünüm elde edeceğini belirten Güzel, “Bana sürekli çirkin dediniz, yetersizlik hissettirdiniz” ifadelerini kullandı. Bu süreçte, kendisini toplumun belirlediği kalıplara uyan bir profil haline getirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Güzel, estetik operasyonlarının ardından takipçilerinin kendisini farklı birisi olarak gördüğünü ve eski haliyle arasında belirgin bir fark olduğunu ifade etti. Bu durum, onun için hem bir motivasyon kaynağı hem de toplumsal algının değişimine dair bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ameliyat süreci ve gelecekteki planları neler?

Onurcan Güzel, kulak, burun ve göz kapağı ameliyatları geçirdiğini ve estetik sürecinin henüz tamamlanmadığını duyurdu. Geriye kalan üç ameliyat ile sürecin devam edeceğini belirten Güzel, bu değişimle birlikte kendine olan güveninin artacağını umuyor. Geçirdiği ameliyatlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Güzel, bu sürecin kendisi için sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda psikolojik bir iyileşme süreci olduğunu da vurguladı. Ameliyatların ardından kendisini daha iyi hissedeceğini ve topluma daha olumlu bir şekilde yansıyacağını belirtti.

Toplumsal algı ve estetik operasyonların etkisi nedir?

Estetik operasyonların toplumsal algı üzerindeki etkisi, özellikle sosyal medya çağında giderek daha fazla tartışılmakta. Onurcan Güzel'in yaşadığı deneyim, birçok genç bireyin benzer sorunlarla karşılaştığını ve bu durumun toplumda bir norm haline geldiğini göstermektedir. Güzel, yaşadığı değişimle birlikte, toplumun estetik algısının nasıl şekillendiğine dair bir tartışma başlatmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Onurcan Güzel'in estetik değişimi ve bu süreçte yaşadığı duygusal zorluklar, sosyal medya fenomenlerinin yaşadığı baskılar ve toplumsal algının bireyler üzerindeki etkisi üzerine önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu durum, estetik müdahalelerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik boyutlarını da gözler önüne seriyor.