Dolar
43,9681 %0.02
Euro
51,1462 %-0.59
Gram Altın
7.256,16 % -3,72
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi

Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi

Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anılarak, Japonya'dan gelen hayranlarıyla duygusal anlar yaşandı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi
Okunma Süresi: 3 dk

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, vefatının 13. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Bu özel anma törenine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranlarının yanı sıra Japonya'dan gelen müzisyenler de katıldı. Törende, Müslüm Gürses'in müziği ve hayatı üzerine duygusal anlar yaşandı.

Tören, sabahın erken saatlerinden itibaren Müslüm Gürses'in kabri etrafında toplanan hayranlarıyla dolup taştı. Vefatının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen, sanatçının dinleyicilerinin kalbindeki yeri değişmedi. Hayranları, Gürses için dualar ederek onun anısını yaşatmaya devam ettiklerini gösterdiler.

Japonya'dan Gelen Hayranların Duygusal Anları Nasıldı?

Bu yılki anma törenine katılanlardan biri, Japonya'dan gelen müzisyen Kadir Doğan'dı. Doğan, babasından devraldığı Müslüm Gürses sevgisini ifade ederek, "Müslüm baba bizim için çok değerli ve büyük bir sanatçıdır. Müslüm Gürses'in müziği diğer müzisyenlerden biraz farklı. Böyle acıyla nota yapar gibi," şeklinde konuştu. Doğan, Gürses'in müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Japonya'dan gelen hayranların katılımı, Müslüm Gürses'in uluslararası bir sanatçı olarak ne denli geniş bir kitleye hitap ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Törende, Gürses'in müziğinin evrenselliği ve insanları nasıl bir araya getirdiği üzerine birçok duygu dolu an yaşandı.

Arabesk Dünyasının Diğer İsimleri de Oradaydı

Anma töreninde yalnızca Müslüm Gürses'in hayranları değil, arabesk müziğin diğer önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un hayranları da yer aldı. Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, "Ferdiciler kulübü olarak Müslümcü kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Onların acılarını Ferdi babamızın ölümünden sonra şimdi daha iyi anladık," ifadelerini kullandı. Bu durum, arabesk müziğin dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Yılmaz Tunç ise, "Sadece bugün değil biz her gün buradayız. Müslüm babanın kabir sorumlusuyuz. Acımız çok derin. Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız," şeklinde konuşarak, sanatçının anısına olan bağlılıklarını dile getirdi.

Müslüm Gürses'in Hayatı ve Mirası Nasıldır?

Usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Sanatçının kabri, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Müslüm Gürses, arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak, eserleriyle birçok neslin kalbinde yer edinmiştir. Anma törenine katılan hayranları, onun müziğini ve hayatını yaşatmaya devam edeceklerini belirttiler.

Törene, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranlarının yanı sıra Japonya gibi yurt dışından gelen sevenleri ve Ferdiciler Kulübü üyeleri katılmıştır. Müslüm Gürses'in anma töreni, sanatçının müziğinin ve mirasının ne denli kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kedi Mırıltısının Kemik ve Doku İyileşmesine Olan Gizemli Katkıları Neler?
Kedi Mırıltısının Kemik ve Doku İyileşmesine Olan Gizemli Katkıları Neler?
#Magazin / 03 Mart 2026
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi
#Gündem / 03 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan'a Karşı Hukuki Süreç Başlattı mı?
Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan'a Karşı Hukuki Süreç Başlattı mı?
Magazin
Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız
Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft