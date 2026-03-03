Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, vefatının 13. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Bu özel anma törenine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranlarının yanı sıra Japonya'dan gelen müzisyenler de katıldı. Törende, Müslüm Gürses'in müziği ve hayatı üzerine duygusal anlar yaşandı.

Tören, sabahın erken saatlerinden itibaren Müslüm Gürses'in kabri etrafında toplanan hayranlarıyla dolup taştı. Vefatının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen, sanatçının dinleyicilerinin kalbindeki yeri değişmedi. Hayranları, Gürses için dualar ederek onun anısını yaşatmaya devam ettiklerini gösterdiler.

Japonya'dan Gelen Hayranların Duygusal Anları Nasıldı?

Bu yılki anma törenine katılanlardan biri, Japonya'dan gelen müzisyen Kadir Doğan'dı. Doğan, babasından devraldığı Müslüm Gürses sevgisini ifade ederek, "Müslüm baba bizim için çok değerli ve büyük bir sanatçıdır. Müslüm Gürses'in müziği diğer müzisyenlerden biraz farklı. Böyle acıyla nota yapar gibi," şeklinde konuştu. Doğan, Gürses'in müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Japonya'dan gelen hayranların katılımı, Müslüm Gürses'in uluslararası bir sanatçı olarak ne denli geniş bir kitleye hitap ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Törende, Gürses'in müziğinin evrenselliği ve insanları nasıl bir araya getirdiği üzerine birçok duygu dolu an yaşandı.

Arabesk Dünyasının Diğer İsimleri de Oradaydı

Anma töreninde yalnızca Müslüm Gürses'in hayranları değil, arabesk müziğin diğer önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un hayranları da yer aldı. Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, "Ferdiciler kulübü olarak Müslümcü kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Onların acılarını Ferdi babamızın ölümünden sonra şimdi daha iyi anladık," ifadelerini kullandı. Bu durum, arabesk müziğin dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Yılmaz Tunç ise, "Sadece bugün değil biz her gün buradayız. Müslüm babanın kabir sorumlusuyuz. Acımız çok derin. Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız," şeklinde konuşarak, sanatçının anısına olan bağlılıklarını dile getirdi.

Müslüm Gürses'in Hayatı ve Mirası Nasıldır?

Usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Sanatçının kabri, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Müslüm Gürses, arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak, eserleriyle birçok neslin kalbinde yer edinmiştir. Anma törenine katılan hayranları, onun müziğini ve hayatını yaşatmaya devam edeceklerini belirttiler.

Törene, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranlarının yanı sıra Japonya gibi yurt dışından gelen sevenleri ve Ferdiciler Kulübü üyeleri katılmıştır. Müslüm Gürses'in anma töreni, sanatçının müziğinin ve mirasının ne denli kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.