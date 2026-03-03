Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki zirve mücadelesini sürdürürken, 25. haftada Samsunspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle kulüp tarafından özel bir kampanya ile destekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlar için yüzde 50 indirimli bilet uygulaması başlattı. Bu durum, taraftarlar arasında bilet fiyatları ve indirimli bilet alım süreçleri hakkında merak uyandırdı.

Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları Nedir?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri, resmi satış kanalı üzerinden temin edilebiliyor. Bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre değişiklik göstermekte olup, kampanya kapsamında indirimli bilet alacak taraftarlar için yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Kale arkası, maraton ve VIP tribünler gibi farklı kategorilerdeki bilet fiyatları, taraftarların tercihine bağlı olarak farklılık arz etmektedir.

Bilet alım işlemleri sırasında, indirimli kategorilerin sistem üzerinde otomatik olarak tanımlandığı belirtiliyor. Taraftarların, bilet satın alma işlemi sırasında uygun kategoriyi seçmeleri gerektiği vurgulanıyor. Özellikle derbi havasında geçmesi beklenen bu mücadele için yoğun bir talep olduğu gözlemleniyor, bu nedenle erken bilet alımının tavsiye edildiği ifade ediliyor.

8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Aktif Mi?

Sarı-lacivertli kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak başlattığı kampanyanın aktif olduğunu duyurdu. Bu sosyal sorumluluk projesi, kadın taraftarların stadyumda daha fazla yer almasını teşvik etmeyi amaçlıyor. İndirim uygulaması sadece kadınlarla sınırlı kalmayıp, çocuk ve öğrenci taraftarlar da bu avantajdan faydalanabiliyor. Kampanya, maç günü öncesi satış sürecinde geçerli olacak şekilde sistemde tanımlanmış durumda.

Kulüp yetkilileri, bu kampanyanın belirli bir kontenjanla sınırlı olabileceğine dikkat çekmektedir. Yüzde 50 indirimli bilet uygulaması, kadın taraftarlar, öğrenciler ve çocuk taraftarlar için geçerlidir. İndirimden yararlanmak isteyenlerin Passo hesapları üzerinden kimlik bilgilerini doğrulamış olmaları gerekmektedir.

İndirimli Bilet Nasıl Alınır?

İndirimli bilet satın alma işlemi, hem dijital hem de fiziki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Online alım için Passo web sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak Fenerbahçe - Samsunspor maçını seçmek, tribün ve kategori tercihini belirlemek, uygun indirimli kategoriyi işaretlemek ve ardından ödeme işlemini tamamlamak gerekmektedir. Sistem, hak sahipliği doğrulandıktan sonra yüzde 50 indirimi otomatik olarak yansıtmaktadır.

Biletler yalnızca resmi biletleme partneri Passo üzerinden satılmaktadır. Güvenli satın alma için Passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Chobani Stadyumu Maraton girişi gibi kanallar önerilmektedir. Kulüp, yoğunluk yaşanmaması adına dijital kanalların tercih edilmesini tavsiye etmektedir. Fenerbahçe - Samsunspor maçı biletleri, resmi olarak Passo sistemi üzerinden satışa sunulmaktadır. Öncelikli satış sürecinin tamamlanmasının ardından genel satış aşamasına geçilecektir.