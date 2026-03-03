Dolar
Haberin Gündemi Gündem Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?

Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?

Karadeniz'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin detayları AFAD tarafından açıklandı.

Yayınlanma
14
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Okunma Süresi: 1 dk

Son dakika gelişmesi olarak, AFAD verilerine göre Karadeniz bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, bölgedeki sismik aktivitelerin takip edilmesi açısından önemli bir olay olarak kaydedildi. Depremin meydana geldiği tarih ve saat ise 3 Mart 2026, 15:09:45 TSİ olarak belirlendi.

Depremin Detayları Neler?

Depremin merkez üssü, Karadeniz'in derinliklerinde yer aldı. Yapılan ölçümlere göre, depremin derinliği 7.37 kilometre olarak tespit edildi. Bu derinlik, depremin yüzeye etkisini ve hissedilme oranını belirleyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, depremin enlem ve boylam bilgileri ise 43.37944 N ve 39.525 E olarak kaydedilmiştir.

AFAD'ın Açıklamaları Ne Şekilde Oldu?

AFAD, depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmeye devam edileceğini bildirdi. Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bölgedeki yerleşim alanlarının güvenliği için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Karadeniz Bölgesinde Deprem Aktiviteleri Nasıl Seyrediyor?

Karadeniz, geçmişte de çeşitli depremlere ev sahipliği yapmış bir bölge olarak biliniyor. Sismik aktivitelerin sıklığı, yer altındaki tektonik hareketlerle doğrudan ilişkilidir. Uzmanlar, bu tür depremlerin, bölgedeki fay hatlarının durumunu göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, depremin ardından yapılacak araştırmalar, bölgedeki risklerin belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olacaktır.

