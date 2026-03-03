Türk Savunma Sanayiinde İhracat Rekoru: 2026 Şubat Ayında Yüzde 27,2 Artış

Türk Savunma Sanayii, 2026 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği ihracat ile dikkat çekici bir başarıya imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, bu dönemde 553,4 milyon dolar ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Görgün, bu ihracat artışının sadece Şubat ayı ile sınırlı kalmadığını, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracatın 1 milyar 107 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 oranında bir artış gösterdiğini belirtti.

İhracat Performansının Arkasındaki Güç Nedir?

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, açıklamasında, bu güçlü ihracat performansının yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürün portföyünün yanı sıra sahada kendini kanıtlamış sistemlerin ve sürdürülebilir ihracat stratejisinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii, uluslararası arenada rekabet gücünü artırmaya devam etmektedir.

Bu başarı, aynı zamanda Türkiye’nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunma kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinin, dünya genelinde artan taleplere yanıt verebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Uluslararası İş Birlikleri ve Pazar Çeşitliliği

Görgün, artan uluslararası iş birliklerinin ve çeşitlendirilmiş pazar yapısının Türk savunma sanayisinin ihracat performansını daha da ileri taşıyacağına inandığını belirtti. Güçlü üretim altyapısının yanı sıra, Türk savunma sanayiinin uluslararası standartlarda üretim yapabilme kabiliyeti, ihracatın artışında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu süreçte, Türk savunma sanayii, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir. Görgün, bu bağlamda, tüm paydaşların katkılarıyla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Millî Teknoloji Hamlesi'nin Etkisi Nedir?

Görgün, Türk savunma sanayinin elde ettiği bu başarıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen Millî Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansıması olduğunu belirtti. Bu vizyon, Türk savunma sanayisinin kendi kendine yeterlilik hedeflerini gerçekleştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Türk savunma sanayii, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu süreçte emeği geçen tüm şirketler, çalışanlar ve paydaşlar, bu başarıda önemli bir rol oynamaktadır.