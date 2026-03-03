Dolar
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?

Apple, uygun fiyatlı yeni modeli iphone 17e'yi tanıttı. Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri merak ediliyor.

Yayınlanma
14
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
Okunma Süresi: 3 dk

Teknoloji dünyasının dikkatle beklediği uygun fiyatlı yeni model iphone 17e, resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni model, hem teknik özellikleri hem de Türkiye'deki fiyatıyla teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Apple’ın daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden “e” serisi, bu yıl performans açısından önemli iyileştirmelerle donatıldı. Peki, iphone 17e'nin Türkiye fiyatı ne kadar? Hangi özelliklere sahip? İşte tüm detaylar.

iphone 17e özellikleri neler?

Apple, iphone 17e modelini tasarım açısından büyük değişiklikler yapmadan, donanım tarafında önemli güncellemelerle kullanıcıların beğenisine sundu. Ön tarafta çentikli tasarım devam ederken, arka tarafta tekli kamera kurulumu korunuyor. Ancak performans ve depolama tarafında dikkat çekici yenilikler bulunuyor.

iphone 17e, 6,1 inçlik Super Retina XDR ekran ile 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. 60 Hz yenileme hızı ve OLED panel teknolojisi ile geçen yılki modelle benzer ekran yapısını koruyan cihaz, OLED panel sayesinde canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor.

İşlemci ve performans özellikleri

iphone 17e’nin en büyük yeniliklerinden biri, işlemci tarafında gerçekleşiyor. Cihazda, iphone 17 serisiyle birlikte tanıtılan A19 çip yer alıyor. Son nesil A19 işlemci, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile donatılmış durumda. Yeni nesil C1X modem, Apple’ın en yeni C1X modemi sayesinde hücresel bağlantı performansını önceki nesle göre 2 kat daha hızlı hale getiriyor.

Bu durum, internet ve veri kullanımı açısından önemli bir avantaj sağlıyor. iphone 17e artık daha yüksek başlangıç depolamasıyla geliyor. 8 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Önceki modele kıyasla depolama tarafındaki artış, özellikle uzun süreli kullanım planlayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

Kamera ve batarya özellikleri

Arka tarafta 48 MP çözünürlüğe sahip Fusion kamera bulunuyor. Bu kamera, 2x telefoto özelliğini tek bir sensörde birleştiriyor. 48 MP arka kamera, geliştirilmiş portre modu, otomatik nesne algılama, odak ve derinlik kontrolü gibi özelliklerle donatılmış. Ön tarafta ise 12 MP TrueDepth kamera mevcut. 18 MP’lik Center Stage kamera bu modelde yer almıyor.

iphone 17e, 26 saate kadar pil ömrü sunuyor ve 30 dakikada %50 şarj olabiliyor. MagSafe desteği ile kablosuz şarj tarafında önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Cihaz, iOS 26 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor ve açık pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.

iphone 17e Türkiye fiyatı ne kadar?

iphone 17e’nin Türkiye fiyatı, 256 GB için 54.999 TL, 512 GB için ise 66.999 TL olarak belirlenmiştir. Geliştirilen teknik özelliklere rağmen, cihazın aynı fiyat seviyesinde sunulması, modeli fiyat-performans açısından dikkat çekici hale getiriyor.

Ön sipariş tarihinin 4 Mart TSİ 17.15 olarak belirlendiği ve resmi satış tarihinin ise 11 Mart olarak duyurulduğu bilgisi verildi. iphone 17e, teknoloji meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

#Apple
#İphone 17e
#Türkiye Satış Fiyatı
