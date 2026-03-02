Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti

Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında BOTAŞ'ı 105-96 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Bu sonuç, Emlak Konut'un yarı finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmesine olanak sağladı.

Emlak Konut'un Performansı Nasıldı?

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Emlak Konut, özellikle ilk yarıda gösterdiği üstün oyun ile rakibini zor durumda bıraktı. İlk periyotta 26-18'lik bir skorla öne geçen Emlak Konut, devreyi 52-48 önde kapattı. Bu durum, takımın motivasyonunu artırdı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürmesini sağladı.

Öne Çıkan Oyuncular Kimlerdi?

Maçta Emlak Konut'un en dikkat çeken oyuncusu Thomas, 32 sayılık performansıyla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Diğer oyuncular arasında Holesinska'nın 19, Macaulay'ın ise 18 sayısı dikkat çekti. BOTAŞ cephesinde ise Bejedi'nin 28 sayısı, takımının mücadeleci ruhunu ortaya koydu.

İkinci Maçta Neler Bekleniyor?

Serinin ikinci maçı, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Seride iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek. Emlak Konut, bu maçı kazanarak avantajını devam ettirmek isteyecekken, BOTAŞ ise seriyi eşitlemek için mücadele edecek.

Maçın Detayları ve Hakemler

Maçın hakemliğini Ozan Gönen, Batuhan Mert Gül ve Hakan Gerey üstlendi. Emlak Konut, iki oyuncusunun beş faul ile oyundan atılmasıyla zorlu bir süreç yaşadı. Ceren Akpınar ve Macaulay, bu durumla karşılaşarak takımın rotasyonunu etkiledi.