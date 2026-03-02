Trabzonspor'da Üç Eksik Oyuncu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşacak

Dolar
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile yarın karşılaşacak. Maçta üç oyuncusu eksik olacak.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda önemli bir mücadeleye çıkmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde zirve yarışında yer almak isteyen bordo-mavililer, yarın RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Trabzonspor'un grup aşamasındaki son maçı olma özelliğini taşıyor.

Grupta şu ana kadar oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Trabzonspor, aynı puana sahip olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajıyla önünde 3. sırada yer alıyor. Bu durum, karşılaşmanın önemini artırıyor ve her iki takım için de kritik bir mücadele haline geliyor.

Trabzonspor'un Sakatlık Durumu Nedir?

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Nwaiwu, Visca ve Folcarelli, yarınki RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Bu eksiklik, takımın oyun planını etkileme potansiyeline sahip. Trabzonspor teknik ekibi, bu oyuncuların yokluğunda alternatif stratejiler geliştirmek zorunda kalacak.

Takımın bu önemli karşılaşmaya nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor. Sakatlıkların yanı sıra, takımın genel form durumu ve oyuncuların motivasyonu da maçın sonucunu etkileyebilir.

Başakşehir - Trabzonspor Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta Oynanacak?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Bu saat, taraftarlar ve futbolseverler için heyecanlı bir bekleyişin başlangıcını simgeliyor. Maçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasının son maçı olması, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Trabzonspor'un bu kritik mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği, hem takımın geleceği hem de taraftarlarının beklentileri açısından belirleyici olacak. Maç öncesinde her iki takımın da hazırlıkları tamamlandı ve futbolseverler, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

