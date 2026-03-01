Dolar
Haberin Gündemi Spor Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?

Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?
Okunma Süresi: 1 dk

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Atilla Karaoğlan atandı. Maçın hakemliği ise Alper Akarsu tarafından gerçekleştirilecek.

Alper Akarsu'nun yardımcılık görevlerini Mehmet Kısal ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Gürcan Hasova'nın görev yapacağı bildirildi. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Maç Öncesi Bilgiler Neler?

Antalyaspor, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacakken, Fenerbahçe ise deplasmanda galibiyet arayacak. Bu karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Özellikle Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmak için bu maçı kazanmak istiyor.

Maç öncesinde her iki takımın form durumu ve oyuncu kadroları da dikkat çekiyor. Antalyaspor, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekerken, Fenerbahçe ise güçlü kadrosu ile rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalışacak.

Atilla Karaoğlan, Türk futbolunda deneyimli bir hakem olarak tanınmaktadır. Daha önce birçok önemli müsabakada VAR hakemi olarak görev almış olan Karaoğlan, bu karşılaşmada da adaletli bir yönetim sergilemesi bekleniyor. VAR sisteminin futbol maçlarındaki rolü giderek artarken, Karaoğlan'ın bu görevdeki performansı merakla bekleniyor.

VAR hakemliği, maçın seyrini değiştirebilecek kritik kararların alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, Atilla Karaoğlan'ın bu maçtaki yönetimi, futbolseverler tarafından yakından takip edilecektir.

#Antalyaspor
#Fenerbahçe
#Var
#Atilla Karaoğlan
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
