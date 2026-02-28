Rabia Karaca, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin kurallarını detaylı bir şekilde açıkladı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, katıldığı uyuşturucu ve fuhuş partileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Karaca, savcılığa verdiği ek ifadede bu partilerin düzenlenme şekli ve kuralları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan Rabia Karaca, geçtiğimiz ay etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Tahliyesinin ardından, soruşturma kapsamında savcılığa yeni bilgiler sunan Karaca, katıldığı partilerin iç yapısını ve uygulanan kuralları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Gazeteci Sema Kızılarslan’ın aktardığına göre, Karaca, bu partilerin nasıl organize edildiği ve hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğine dair önemli bilgiler verdi.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin kuralları nelerdi?

Karaca, katıldığı partilerin belirli kurallara sahip olduğunu ifade etti. İlk olarak, bu tür etkinliklere uyuşturucu madde kullanmayan kişilerin giremeyeceğini belirtti. İkinci kural olarak, içeriye giren herkesin çıplak olması gerektiğini vurguladı. Üçüncü kural ise kadınların birbirleriyle öpüşmesi gerektiği yönündeydi. Karaca, bu kuralı uygulamadığını da ekledi.

Karaca, katıldığı partilerde yer alan uyuşturucu maddelerin çeşitliliği hakkında da bilgi verdi. Zorlu Center'da gerçekleşen bir etkinliğe katıldığını belirten Karaca, içeri girdiğinde her yerde uyuşturucu ve çeşitli yabancı maddelerin bulunduğunu ifade etti. Bu partilerde masanın üzerinde çok miktarda kokainin yer aldığını ve etkinlik sonrası 9 bin Amerikan Doları aldığını söyledi. Ayrıca, 18 Ocak 2025'te son kez cinsel ilişki yaşadığını ancak bu sefer para almadığını da dile getirdi.

Rabia Karaca'nın pişmanlık ifadeleri

Karaca, bu süreçte uyuşturucu madde kullandığını ve bu durumdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Uyuşturucu kullanımı ve katıldığı partiler hakkında verdiği ifadeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte bilgiler içeriyor. Karaca'nın açıklamaları, toplumda uyuşturucu ve fuhuş konularına dair daha fazla farkındalık yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu tür olayların toplum üzerindeki etkileri ve bireylerin yaşamları üzerindeki sonuçları, uyuşturucu ve fuhuş ile mücadele eden kurumlar ve organizasyonlar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rabia Karaca'nın ifadeleri, bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirebilir.