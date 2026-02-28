Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Rabia Karaca, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin kurallarını detaylı bir şekilde açıkladı mı?

Rabia Karaca, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin kurallarını detaylı bir şekilde açıkladı mı?

Rabia Karaca, uyuşturucu partilerinin kurallarını savcılığa verdiği ifadede açıkladı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Rabia Karaca, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin kurallarını detaylı bir şekilde açıkladı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, katıldığı uyuşturucu ve fuhuş partileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Karaca, savcılığa verdiği ek ifadede bu partilerin düzenlenme şekli ve kuralları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan Rabia Karaca, geçtiğimiz ay etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Tahliyesinin ardından, soruşturma kapsamında savcılığa yeni bilgiler sunan Karaca, katıldığı partilerin iç yapısını ve uygulanan kuralları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Gazeteci Sema Kızılarslan’ın aktardığına göre, Karaca, bu partilerin nasıl organize edildiği ve hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğine dair önemli bilgiler verdi.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin kuralları nelerdi?

Karaca, katıldığı partilerin belirli kurallara sahip olduğunu ifade etti. İlk olarak, bu tür etkinliklere uyuşturucu madde kullanmayan kişilerin giremeyeceğini belirtti. İkinci kural olarak, içeriye giren herkesin çıplak olması gerektiğini vurguladı. Üçüncü kural ise kadınların birbirleriyle öpüşmesi gerektiği yönündeydi. Karaca, bu kuralı uygulamadığını da ekledi.

Karaca, katıldığı partilerde yer alan uyuşturucu maddelerin çeşitliliği hakkında da bilgi verdi. Zorlu Center'da gerçekleşen bir etkinliğe katıldığını belirten Karaca, içeri girdiğinde her yerde uyuşturucu ve çeşitli yabancı maddelerin bulunduğunu ifade etti. Bu partilerde masanın üzerinde çok miktarda kokainin yer aldığını ve etkinlik sonrası 9 bin Amerikan Doları aldığını söyledi. Ayrıca, 18 Ocak 2025'te son kez cinsel ilişki yaşadığını ancak bu sefer para almadığını da dile getirdi.

Rabia Karaca'nın pişmanlık ifadeleri

Karaca, bu süreçte uyuşturucu madde kullandığını ve bu durumdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Uyuşturucu kullanımı ve katıldığı partiler hakkında verdiği ifadeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte bilgiler içeriyor. Karaca'nın açıklamaları, toplumda uyuşturucu ve fuhuş konularına dair daha fazla farkındalık yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu tür olayların toplum üzerindeki etkileri ve bireylerin yaşamları üzerindeki sonuçları, uyuşturucu ve fuhuş ile mücadele eden kurumlar ve organizasyonlar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rabia Karaca'nın ifadeleri, bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirebilir.

#Rabia Karaca
Demi Moore'un Milano Moda Haftası'ndaki Şaşırtan Değişimi Nedir?
Demi Moore'un Milano Moda Haftası'ndaki Şaşırtan Değişimi Nedir?
#Magazin / 28 Şubat 2026
Arya bektaş neden gözaltına alındı, uyuşturucu soruşturması neyi kapsıyor?
Arya bektaş neden gözaltına alındı, uyuşturucu soruşturması neyi kapsıyor?
#Magazin / 28 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Alp kırşan'ın yeni evi doğayla iç içe huzur dolu bir yaşam sunuyor mu?
Alp kırşan'ın yeni evi doğayla iç içe huzur dolu bir yaşam sunuyor mu?
Magazin
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ters döndü, sürücü yara almadı mı?
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ters döndü, sürücü yara almadı mı?
Dünya Güne Savaşla Uyandı: ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Varlığı Ne Durumda?
Dünya Güne Savaşla Uyandı: ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Varlığı Ne Durumda?
Samsun’da Fırtına Ve Sağanak Yağış Kıyıyı Nasıl Vurdu?
Samsun’da Fırtına Ve Sağanak Yağış Kıyıyı Nasıl Vurdu?
Bu Hafta Yatırımcılarına En Fazla Para Kaybettiren Hisseler Hangileri?
Bu Hafta Yatırımcılarına En Fazla Para Kaybettiren Hisseler Hangileri?
Survivor 2026 Yarışmacısı Engincan Tura Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşındadır?
Survivor 2026 Yarışmacısı Engincan Tura Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşındadır?
İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Sonrası Kripto Piyasalarında Neler Oldu?
İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Sonrası Kripto Piyasalarında Neler Oldu?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft