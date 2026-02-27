Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?

Son dönemde televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. İzleyicilerin ilgisini çeken yapımlar, sadece reytinglerde değil, aynı zamanda dijital platformlarda da kendilerini gösteriyor. Özellikle YouTube üzerinden takip edilen dizilerin abone sayıları, hangi yapımın daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Bu sezon yayınlanan Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti gibi diziler, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ancak bu dizilerden hangisinin YouTube'da en fazla aboneye sahip olduğu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında 20'den fazla dizi arasında süregelen reyting yarışında, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizileri sıklıkla zirveye yerleşiyor.

Hangi Dizi YouTube'da Zirvede Yer Alıyor?

Uzak Şehir dizisi, televizyon izleyicileri kadar dijital platform izleyicileri tarafından da takip ediliyor. YouTube'da en fazla aboneye sahip olan diziler arasında Uzak Şehir, 3.42 milyon abone ile ilk sırada yer alıyor. Bu durum, dizinin hem içerik kalitesi hem de izleyici ilgisi açısından ne denli başarılı olduğunu gösteriyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi ise 2.18 milyon abone ile listede yer alıyor. Her iki dizinin de izleyici kitlesi, sosyal medya üzerinde aktif olarak etkileşimde bulunuyor. Bu durum, dizilerin popülaritesini artırırken, aynı zamanda izleyici beklentilerini de şekillendiriyor.

Diğer Dizi Abone Sayıları Nasıl?

Uzak Şehir'in ardından gelen diğer dizilerin YouTube abone sayıları da dikkat çekiyor. Sahipsizler dizisi 3.21 milyon abone ile ikinci sırada, Kızılcık Şerbeti ise 2.79 milyon abone ile üçüncü sırada bulunuyor. Eşref Rüya, Teşkilat ve Arka Sokaklar gibi diziler de sırasıyla 2.59 milyon, 2.34 milyon ve 2.32 milyon abone sayılarıyla listede kendilerine yer buluyor.

Bu diziler, izleyici kitlesinin genişlemesi ve sosyal medya etkileşimlerinin artması ile birlikte, dijital platformlarda da önemli bir yer edinmiş durumda. İzleyiciler, sadece televizyon ekranlarında değil, aynı zamanda YouTube gibi platformlarda da favori dizilerini takip etmeyi tercih ediyor.

Reyting Yarışı ve Dijital Etkileşim

Televizyon dizileri arasındaki reyting yarışı, izleyicilerin hangi yapımları tercih ettiğini belirlerken, dijital platformlardaki abone sayıları da dizilerin popülaritesini gözler önüne seriyor. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz gibi diziler, hem reytinglerde hem de YouTube abone sayılarında öne çıkıyor. Bu durum, izleyicilerin hangi dizilere daha fazla ilgi gösterdiğini anlamak açısından önemli bir veri sunuyor.

Dizilerin YouTube'daki abone sayıları, yapımcılar ve reklamverenler için de önemli bir gösterge haline geliyor. Bu sayede dizilerin izleyici kitlesi hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün hale geliyor. Sonuç olarak, dijital platformlardaki etkileşim, televizyon dizilerinin geleceği açısından belirleyici bir rol oynuyor.