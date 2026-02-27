Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Merkez Bankası'nın 27 Şubat 2026 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Veriler Neler?

Merkez Bankası'nın 27 Şubat 2026 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Veriler Neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 27 Şubat 2026 tarihli döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz kurları ve çapraz kurlar.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Merkez Bankası'nın 27 Şubat 2026 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Veriler Neler?
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Şubat 2026 tarihli döviz kurlarını belirledi. Saat 15.30'da açıklanan kurlar, piyasalarda önemli bir referans noktası oluşturuyor. Bu kapsamda, ABD doları, euro, İngiliz sterlini gibi dövizlerin yanı sıra diğer önemli para birimlerinin de güncel değerleri kamuoyuna duyuruldu.

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum Nedir?

27 Şubat 2026 itibarıyla belirlenen döviz kurlarına göre, ABD doları alış ve satış fiyatları sırasıyla 43.8000 ve 43.8789 TL olarak belirlenmiştir. Euro'nun alış fiyatı ise 51.7008 TL, satış fiyatı ise 51.7939 TL olarak kaydedilmiştir. İngiliz sterlininin alış fiyatı 58.9430 TL, satış fiyatı ise 59.2503 TL olarak açıklanmıştır.

Diğer Dövizlerin Kurları Hakkında Bilgiler

İsviçre frangı 56.5465 TL alış ve 56.9096 TL satış fiyatlarıyla işlem görürken, Japon yeni 28.0072 TL alış ve 28.1927 TL satış fiyatlarına sahiptir. Bununla birlikte, Rus rublesi 0.5645 TL alış ve 0.5719 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir. Bu kurlar, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve ekonomik durumu yansıtan önemli göstergeler arasında yer almaktadır.

Çapraz Kurlar Ne Durumda?

Çapraz kurlar açısından da önemli veriler mevcut. Örneğin, 1 ABD doları, 1.4054 Avustralya doları, 6.3302 Danimarka kronu ve 0.7728 İsviçre frangına eşdeğerdir. Ayrıca, 1 Euro'nun değeri 1.1804 ABD doları olarak belirlenmiştir. Bu veriler, döviz ticareti yapan yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

Özel Çekme Hakları ve Türk Lirası

Özel çekme hakları (SDR) açısından da güncel veriler bulunmaktadır. 1 SDR, 1.3749 ABD doları ve 60.2747 Türk lirasına karşılık gelmektedir. Bu bilgiler, uluslararası ticaret ve finansal işlemler açısından önemli bir referans sağlamaktadır. Merkez Bankası'nın bu verileri düzenli olarak güncellemesi, piyasalardaki şeffaflığı artırmakta ve yatırımcıların karar alma süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Liverpool Oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Liverpool Oldu
#Gündem / 27 Şubat 2026
Hüseyin Avni Aker’in Kabri Başında Bayrak Dalgalanıyor: Vefa Duygusu Nasıl Gelişiyor?
Hüseyin Avni Aker’in Kabri Başında Bayrak Dalgalanıyor: Vefa Duygusu Nasıl Gelişiyor?
#Gündem / 27 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Toki başvuru ücreti iadesi 2026 | 5 bin TL para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?
Toki başvuru ücreti iadesi 2026 | 5 bin TL para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?
Gündem
Mahir günşiray'ın eski eşi claude leon'un hayatı ve ölümü hakkında bilinmesi gerekenler
Mahir günşiray'ın eski eşi claude leon'un hayatı ve ölümü hakkında bilinmesi gerekenler
Metin Özülkü Ameliyat Oldu: Son Durumu Nedir?
Metin Özülkü Ameliyat Oldu: Son Durumu Nedir?
Dar gelirli aileler için yeni sosyal yardım programında üç farklı destek senaryosu neler?
Dar gelirli aileler için yeni sosyal yardım programında üç farklı destek senaryosu neler?
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakibi Kim Oldu?
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakibi Kim Oldu?
İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?
İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft