Merkez Bankası'nın 27 Şubat 2026 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Veriler Neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Şubat 2026 tarihli döviz kurlarını belirledi. Saat 15.30'da açıklanan kurlar, piyasalarda önemli bir referans noktası oluşturuyor. Bu kapsamda, ABD doları, euro, İngiliz sterlini gibi dövizlerin yanı sıra diğer önemli para birimlerinin de güncel değerleri kamuoyuna duyuruldu.

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum Nedir?

27 Şubat 2026 itibarıyla belirlenen döviz kurlarına göre, ABD doları alış ve satış fiyatları sırasıyla 43.8000 ve 43.8789 TL olarak belirlenmiştir. Euro'nun alış fiyatı ise 51.7008 TL, satış fiyatı ise 51.7939 TL olarak kaydedilmiştir. İngiliz sterlininin alış fiyatı 58.9430 TL, satış fiyatı ise 59.2503 TL olarak açıklanmıştır.

Diğer Dövizlerin Kurları Hakkında Bilgiler

İsviçre frangı 56.5465 TL alış ve 56.9096 TL satış fiyatlarıyla işlem görürken, Japon yeni 28.0072 TL alış ve 28.1927 TL satış fiyatlarına sahiptir. Bununla birlikte, Rus rublesi 0.5645 TL alış ve 0.5719 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir. Bu kurlar, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve ekonomik durumu yansıtan önemli göstergeler arasında yer almaktadır.

Çapraz Kurlar Ne Durumda?

Çapraz kurlar açısından da önemli veriler mevcut. Örneğin, 1 ABD doları, 1.4054 Avustralya doları, 6.3302 Danimarka kronu ve 0.7728 İsviçre frangına eşdeğerdir. Ayrıca, 1 Euro'nun değeri 1.1804 ABD doları olarak belirlenmiştir. Bu veriler, döviz ticareti yapan yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

Özel Çekme Hakları ve Türk Lirası

Özel çekme hakları (SDR) açısından da güncel veriler bulunmaktadır. 1 SDR, 1.3749 ABD doları ve 60.2747 Türk lirasına karşılık gelmektedir. Bu bilgiler, uluslararası ticaret ve finansal işlemler açısından önemli bir referans sağlamaktadır. Merkez Bankası'nın bu verileri düzenli olarak güncellemesi, piyasalardaki şeffaflığı artırmakta ve yatırımcıların karar alma süreçlerine katkı sağlamaktadır.