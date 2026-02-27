Dolar
Haberin Gündemi Gündem Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi 27 Şubat 2026'da yapılacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri merak ediliyor.

Yayınlanma
14
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Okunma Süresi: 2 dk

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta ve futbolseverler, 2025-2026 sezonunun Son 16 Turu kura çekimini bekliyor. Bu önemli organizasyonda, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekimi, Avrupa futbolunun geleceğini etkileyecek önemli eşleşmeleri belirleyecek.

Kura çekimi, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Bu saatten itibaren Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve olası eşleşmeler hakkında bilgiler ortaya çıkacak. Futbolseverler, bu çekimle birlikte takımlarının hangi rakiplerle karşılaşabileceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kapsamında yapılacak olan Son 16 Turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek. Bu tarih, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında takımların kaderini belirleyecek önemli bir gün olarak kaydedildi.

Bu çekim, takımların birbirleriyle eşleşmesini sağlayacak ve futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların zeminini hazırlayacak. Dolayısıyla, bu tarihin önemi oldukça büyük.

Kura çekimi saat kaçta başlayacak?

Kura çekimi, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Bu saatten itibaren, futbolseverler ekran başında olacak ve hangi takımların eşleşeceğini öğrenmek için bekleyecekler. Kura çekimi, UEFA'nın resmi yayın organları aracılığıyla da canlı olarak takip edilebilecek.

Bu süreçte, Galatasaray taraftarları özellikle takımlarının karşılaşacağı muhtemel rakipleri merak ediyor. Kura çekiminin sonuçları, Galatasaray'ın Avrupa'daki rotasını belirleyecek ve takımın ilerleyişi açısından kritik bir öneme sahip olacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?

Galatasaray, Son 16 Turu'na kalmayı başardı ve bu aşamada karşılaşabileceği takımlar arasında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yer alıyor. Kura çekimi sonrasında, bu takımların hangi eşleşmelerde yer alacağı netlik kazanacak.

Futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında hangi takımların olabileceğini araştırırken, Avrupa futbolunun dinamiklerini de göz önünde bulundurmakta. Bu aşamada, takımların performansları ve önceki karşılaşmaları da önemli bir rol oynayacak.

