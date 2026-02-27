Küresel bellek kıtlığı akıllı telefon pazarını nasıl etkiliyor?

Küresel bellek kıtlığı, 2026 yılında akıllı telefon pazarında önemli bir yavaşlama yaratma potansiyeline sahip. Bu durum, akıllı telefon üreticileri ve tüketiciler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yeni tahminlere göre, akıllı telefon sevkiyatlarının son on yılın en düşük seviyesine inmesi bekleniyor. Aynı zamanda, telefon fiyatlarında da belirgin bir artış öngörülüyor.

Yapay zeka yatırımlarının artmasıyla birlikte veri merkezlerinin donanım ihtiyacı da önemli ölçüde yükseliyor. Bu artışın en kritik parçalarından biri bellek çipleri oldu. Büyük teknoloji şirketlerinin yoğun alımları, tüketici elektroniği sektöründe maliyet baskısını artırmakta. Akıllı telefon üreticileri de bu baskıyı hem üretim planlarında hem de fiyatlandırmada hissetmeye başladı.

2026 yılında akıllı telefon sevkiyatları ne kadar düşecek?

Son raporlar, 2026 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 12,9 oranında bir düşüş yaşayabileceğini öngörüyor. Bu gerileme, yıllık bazda son on yılın en düşük toplamına işaret ediyor. Akıllı telefon pazarındaki bu daralma, üreticilerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Aynı raporda, ortalama satış fiyatının yüzde 14 artarak 523 dolarla yeni bir zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, tüketicilerin akıllı telefon alım kararlarını etkileyebilir ve pazar dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Bellek fiyatlarının geleceği ne olacak?

Bellek fiyatlarının 2027 ortasına doğru dengelenmesi bekleniyor ancak eski seviyelere dönmesi olası görünmüyor. Bu durum, düşük fiyatlı segmentte daha fazla risk oluşturabilir. Özellikle 100 dolar altındaki telefonların üretimi, artan maliyetler nedeniyle kalıcı biçimde ekonomik olmaktan çıkabilir.

Piyasada yeni bir uygun fiyatlı iPhone iddiası da gündeme geliyor. Bu hamlenin, fiyatların nereye gideceğine dair bir işaret olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefon pazarındaki bu gelişmeler, tüketici davranışlarını ve pazar rekabetini etkileyecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.