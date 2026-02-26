Otizm Teşhisi Bulunan Postacı, Mesai Saatinin Değiştirilmesi Nedeniyle 750 Bin Lira Tazminat Kazandı

İngiltere'nin Manchester kentinde, otizm teşhisi bulunan bir postacının sabah 05.00 olan mesai başlangıç saatinin değiştirilmesi üzerine açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Royal Mail şirketini 'engelliliğe uygun makul düzenleme yapmamak'tan suçlu bularak, çalışana 12 bin 925 sterlin (yaklaşık 750 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

Uzun yıllardır Eccles bölgesinde görev yapan Darren Williams, 2022 yılında otizm ve ruh sağlığı sorunları teşhisi aldı. Sabahın ilk ışıklarında işe başlamayı bir rutin haline getiren Williams, bu sayede hem sosyal kalabalıktan kaçınıyor hem de mesai bitiminde sağlık sorunları yaşayan eşine vakit ayırabiliyordu.

Mesai Saatinin Değiştirilmesi Ne Anlama Geliyor?

Ancak, geçirdiği bir hastalık izninin ardından işe dönen Williams’a, yönetimi tarafından 'sağlık risklerini azaltma' gerekçesiyle mesai saatinin 06.45’e çekildiği bildirildi. Williams’ın eski çalışma düzenine dönme talebi, Royal Mail yönetimi tarafından gönderilen çok sayıda e-posta ve mektup ile reddedildi.

Bu durumu 'taciz edici' olarak nitelendiren postacı, konuyu istihdam mahkemesine taşıdı. Davaya bakan Hakim Rhodri McDonald, dev lojistik şirketinin elinde gerekli teknolojik imkanlar bulunmasına rağmen, çalışanın engel durumuna uygun bir dağıtım rotası oluşturmak için yeterli çabayı göstermediğine dikkat çekti.

Duygusal Zararın Önemi Nedir?

Mahkemeden 'duygusal zarar' vurgusu geldi. Mahkeme heyeti, 05.00 rutininin çalışanın kaygı düzeyini düşürdüğünü ve bu düzenin bozulmasının psikolojik bir yıkıma yol açtığını tespit etti. Kararda, şirketin 06.00 gibi daha esnek bir geçiş süreci planlayabileceği ancak bunu ihmal ettiği belirtildi.

Sonuç olarak mahkeme, Williams’ın yaşadığı 'duygusal zarar' nedeniyle tazminat ödenmesine ve kademeli olarak eski mesai saatlerine dönmesine karar verdi. Bu karar, iş dünyasında çalışan hakları ve engellilik uyumu konusunda önemli bir emsal olarak değerlendiriliyor.