Ethereum Ağı, Hız ve Güvenlikte Çığır Açan Yeniliklere Hazırlanıyor

Ethereum, ağın hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir yol haritası belirledi. Bu plan, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin tarafından detaylandırıldı ve doğrudan kullanıcı deneyimini etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor.

Ethereum Foundation ekibi, “Strawmap” adı verilen yeni yol haritasıyla birlikte ağı daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Bu süreç, Ethereum'un geleceği için kritik öneme sahip.

Daha Kısa Blok Süreleri İçin Neler Planlanıyor?

Ethereum ağında blokların oluşma süresi şu anda yaklaşık 12 saniyedir. Geliştirici ekip, bu süreyi matematiksel ve aşamalı bir yöntemle iki saniyeye kadar indirmeyi amaçlıyor.

Slot süresinde yapılacak aşamalı azalmalar, önce sekiz, ardından altı, dört ve nihayet iki saniyeye çekilerek ağın tepkisini artırmayı hedefliyor. Vitalik Buterin, bu sürecin diğer yol haritası başlıklarından bağımsız olarak ilerleyeceğini vurguladı.

Gecikmelerin Azaltılması İçin Hedefler

Blokların ağda yayılmasında yaşanan gecikmelerin azaltılması için, düğümler arası veri iletiminin daha verimli hale getirilmesi ve gereksiz veri aktarımlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bu sayede, blok sürelerinin kısalmasının güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı ifade ediliyor.

Yeni Staking Stratejisi ve Hazine Yönetimi Nasıl Olacak?

Ethereum Foundation, stratejik rezervlerini ve hazine yönetimini güçlendirmek amacıyla 2.016 ETH’lik ilk depozito ile yaklaşık 70.000 ETH stake etmeyi planlıyor. Bu süreçte, elde edilen staking getirilerinin vakfın hazinesine aktarılması hedefleniyor.

Staking ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu adımın hem ağ güvenliğine katkı sunacağı hem de geliştirme ve operasyonel faaliyetlere finansal destek sağlayacağı belirtiliyor. Ethereum Foundation, uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik için bu yaklaşımı benimsediğini açıkladı.

İşlem Kesinliğinde Hedefler ve Kuantuma Hazırlık

Yol haritasındaki ikinci büyük odak noktası işlem kesinliği (finality) olarak belirlenmiş durumda. Günümüzde ağda bir işlemin geri döndürülemez hâle gelmesi yaklaşık 16 dakika sürmektedir. Yeni planda, bu sürenin 6 ila 16 saniye aralığına kadar düşürülmesi öngörülüyor.

Bu hedefe ulaşmak için ağın konsensüs algoritmasında ve kriptografi altyapısında köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Buterin, sistemin post-kuantum ve hash tabanlı imza yapılarıyla güvence altına alınacağını belirterek dönüşüm sürecinin kapsamlı ve derin olacağını vurguladı.

Gelişim Takvimi ve Gelecek Planları

Gelişim takvimine göre, önümüzdeki dört yıl boyunca yedi büyük protokol güncellemesi hayata geçirilecektir. Glamsterdam ve Hegotá isimli yükseltmeler bu yolun ilk adımlarını oluşturacak. Ayrıca ilerleyen dönemde kuantum direncinin artırılması da gündemde yer alıyor.

Olası bir kuantum bilgisayar gelişmesinde, ağda işlem kesinliği geçici olarak zayıflasa da sistemin temel işleyişinin sürdürülebileceği ifade ediliyor. Bu durum, Ethereum'un gelecekteki sürdürülebilirliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.