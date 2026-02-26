Dolar
AyBüke Pusat'ın 31. Yaş Günü Kutlaması Furkan Andıç'tan Romantik Bir Mesajla Gerçekleşti Mi?

AyBüke Pusat'ın 31. Yaş Günü Kutlaması Furkan Andıç'tan Romantik Bir Mesajla Gerçekleşti Mi?

Aybüke Pusat, 31. yaşını sevgilisi Furkan Andıç'ın sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Duygusal mesajlar dikkat çekti.

Yayınlanma
14
AyBüke Pusat'ın 31. Yaş Günü Kutlaması Furkan Andıç'tan Romantik Bir Mesajla Gerçekleşti Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 31. yaş gününü sevgilisi Furkan Andıç'ın sosyal medya platformunda yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Bu özel gün, çiftin uzun süredir devam eden ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Andıç, Pusat'ın doğum gününü kutlamak için birlikte çektikleri anlardan oluşan bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştirdi.

Furkan Andıç, 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabında yer alan bu özel paylaşımına, "İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim" şeklinde bir not ekleyerek duygularını ifade etti. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aybüke Pusat'tan Duygusal Bir Yanıt Geldi Mi?

Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'ın bu romantik jestine kayıtsız kalmayarak karşılık verdi. Ünlü oyuncu, Andıç'ın paylaşımına "Öyle hafif ve mutluyum ki! Seni seviyorum" sözleriyle yanıt vererek duygusal bir bağ kurdu. Bu karşılıklı mesajlaşma, çiftin takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Takipçiler, çiftin arasındaki bu sevgi dolu iletişimi övgü dolu yorumlarla destekledi. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bu anlarla, ilişkilerinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Çiftin İlişkisi Hakkında Ne Biliniyor?

Uzun süredir birlikte olan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla dikkat çekiyor. İkili, çeşitli projelerde birlikte yer alarak hayranlarının beğenisini kazanmış durumda. Bu tür paylaşımlar, onların ilişkilerinin ne denli sağlam olduğunu gösteriyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, çiftin hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Pusat ve Andıç, ilişkilerinin her anını paylaşarak, takipçileriyle olan bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

#Aybüke Pusat
#Furkan Andıç
