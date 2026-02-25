Real Madrid - Benfica Maçı Ne Zaman Oynanacak ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Real Madrid ile Benfica arasında gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı, futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Bu önemli müsabaka, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında son 16 turuna yükselecek takımı belirleyecek.

Bu akşam, yani 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Real Madrid - Benfica maçı, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. İlk maçın ardından her iki takım da tur atlama umuduyla sahaya çıkacak. Bu nedenle, taraftarlar için karşılaşmanın önemi bir kat daha artmış durumda.

Real Madrid - Benfica Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta Başlayacak?

Real Madrid ile Benfica arasındaki karşılaşma, 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Müsabakanın başlangıç saati ise Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlenmiştir. Bu kritik randevu, her iki takım için de büyük bir fırsat sunarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek adına hayati bir önem taşıyor.

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in de formasını giydiği kadrosuyla bu önemli maça çıkacak. Benfica ise, Portekiz futbolunun güçlü temsilcisi olarak zorlu bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Her iki takımın da hedefi, bu karşılaşmadan galip gelerek bir üst tura çıkmak.

Maçın Yayın Bilgileri Nedir?

Real Madrid - Benfica maçı, Türkiye'deki futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu dev eşleşmenin yayın hakları, Türkiye'deki belirli bir platform tarafından üstlenilmiştir. Bu sayede, taraftarlar karşılaşmayı ekran başında takip edebilecekler.

Maçın yayın akışı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, izleyicilerin karşılaşmanın yayın saatine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Arda Güler Maçta Görev Alacak Mı?

Genç yetenek Arda Güler'in bu kritik maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı, futbol camiasında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Teknik direktörün orta saha kurgusunda yapacağı değişiklikler, maç saatine doğru netlik kazanacak. Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda'nın maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.

Bu durum, genç futbolcunun gelişimi açısından da büyük bir fırsat sunacak. Taraftarlar, Arda Güler'in performansını yakından takip edecek ve onun bu önemli karşılaşmadaki rolünü merakla bekleyecekler.