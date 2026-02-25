Dolar
Bölgesel amatör ligde sahte imza skandalı: leventspor - uzunköprüspor maçında neler yaşandı?

Bölgesel amatör ligde sahte imza skandalı: leventspor - uzunköprüspor maçında neler yaşandı?

Bölgesel Amatör Lig'de yaşanan sahte imza skandalı, Leventspor - Uzunköprüspor maçında büyük yankı uyandırdı.

Yayınlanma
14
Bölgesel amatör ligde sahte imza skandalı: leventspor - uzunköprüspor maçında neler yaşandı?
Okunma Süresi: 2 dk

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) dikkat çekici bir olay yaşandı. 21 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen Leventspor - Uzunköprüspor karşılaşması, Türk futbol tarihinde bir sahte imza ve boş kulübe skandalına sahne oldu. Maç öncesinde yaşanan usulsüzlükler, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Karşılaşma öncesi düzenlenen eşgüdüm toplantısında, Uzunköprüspor yöneticisi olarak imza atan kişinin kulüple hiçbir resmi bağı olmayan tamamen farklı bir birey olduğu iddia edildi. Bu durum, Leventspor idarecileri tarafından fark edilerek büyük bir usulsüzlüğün ortaya çıkmasına neden oldu.

Maçta neler oldu?

Leventspor'un itirazları üzerine 4. hakem, yedek kulübesinde bulunan yönetici ve antrenörlerin maç listesindeki isimlerle eşleşmediğini tespit etti. Bu kontroller sonucunda, resmi statüsü olmayan bu kişiler saha dışına çıkarıldı. Böylece Uzunköprüspor kulübesinde yalnızca yedek futbolcular kaldı ve teknik direktör, antrenör ya da yönetici vasfına sahip kimse bulunmadı.

Maçın orta hakemi Bilgin Çakır, kulübede teknik sorumlu bulunmamasına rağmen maçı başlatma kararı aldı. Leventsporlu yöneticilerin talimatlara aykırı olduğu yönündeki yoğun itirazlarına rağmen Çakır, "Sorumluluk bende" diyerek müsabakayı tamamlatması, tüm futbol camiasında şaşkınlık yarattı.

Leventspor'un tepkisi ne oldu?

Leventspor Kulübü, yaşanan bu olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi itirazda bulundu. Kulüp, teknik heyet ve yönetici olmadan maçın oynatılmasının kural hatası ya da hükmen mağlubiyet gerektirdiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Bu durum, futbol otoriteleri arasında geniş bir tartışma yaratırken, Leventspor'un itirazının sonuçları merakla bekleniyor.

Gözler şimdi TFF'nin bu "hayalet kulübe" skandalı hakkında vereceği kararda. Bu tür olayların, futbolun adaletini zedeleyip zedelemeyeceği konusunda endişeler artıyor.

