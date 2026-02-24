Russell Brand, Tecavüz İddialarıyla Londra'da Hakim Karşısında

İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, 2009 yılında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla Londra'daki Southwark Crown Court'ta hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Brand, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "suçsuzum" ifadesini kullandı.

50 yaşındaki Brand, duruşmaya katılırken dikkat çekici bir tarz sergiledi. Hayvan desenli gömlek, beyaz fötr şapka ve güneş gözlükleriyle mahkeme salonuna giren Brand, duruşmada yalnızca adını doğruladı ve suçlamaları reddederek masumiyetini savundu.

Suçlamaların Geçmişi Nedir?

Russell Brand'in karşılaştığı yeni suçlamalar, daha önce 1999 ile 2005 yılları arasında dört kadına karşı işlendiği iddia edilen iki tecavüz, bir uygunsuz saldırı ve iki cinsel saldırı suçlamasına eklenmiş durumda. Bu yeni iddialar, 2009 yılına ait iki farklı kadına yönelik suçlarla ilişkilendiriliyor ve böylece Brand'in toplamda yedi suçlamayla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkıyor.

Önceki beş suçlama, Brand'in aynı dönemdeki davranışlarına dayanmaktadır. Bu durum, Brand'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Medya yorumcusu ve sosyal medya içerik üreticisi olarak son yıllarda öne çıkan Brand, geçmişteki stand-up gösterileri ve Hollywood filmleriyle tanınmış bir isimdir.

Mahkeme Süreci Nasıl İlerleyecek?

Brand'in temyiz duruşmasının ardından, yeni suçlamalarla ilgili ek bir "dava yönetimi duruşması" Mart ayında gerçekleştirilecek. Ana davanın ise Haziran 2026'da başlaması planlanıyor ve tahminen dört ila beş hafta sürmesi bekleniyor. Brand, önceki duruşmalarda kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş ve ilişkilerin rıza esasına dayandığını savunmuştu.

Bu süreç, Brand'in kariyerinde ve kişisel yaşamında önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip. Ünlü komedyenin, mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.