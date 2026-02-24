Dolar
43,8661 %0.04
Euro
51,7350 %0.04
Gram Altın
7.252,52 % -0,37
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Russell Brand, Tecavüz İddialarıyla Londra'da Hakim Karşısında

Russell Brand, Tecavüz İddialarıyla Londra'da Hakim Karşısında

Ünlü İngiliz oyuncu Russell Brand, 2009 yılına ait tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla Londra'da hakim karşısına çıktı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Russell Brand, Tecavüz İddialarıyla Londra'da Hakim Karşısında
Okunma Süresi: 2 dk

İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, 2009 yılında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla Londra'daki Southwark Crown Court'ta hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Brand, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "suçsuzum" ifadesini kullandı.

50 yaşındaki Brand, duruşmaya katılırken dikkat çekici bir tarz sergiledi. Hayvan desenli gömlek, beyaz fötr şapka ve güneş gözlükleriyle mahkeme salonuna giren Brand, duruşmada yalnızca adını doğruladı ve suçlamaları reddederek masumiyetini savundu.

Suçlamaların Geçmişi Nedir?

Russell Brand'in karşılaştığı yeni suçlamalar, daha önce 1999 ile 2005 yılları arasında dört kadına karşı işlendiği iddia edilen iki tecavüz, bir uygunsuz saldırı ve iki cinsel saldırı suçlamasına eklenmiş durumda. Bu yeni iddialar, 2009 yılına ait iki farklı kadına yönelik suçlarla ilişkilendiriliyor ve böylece Brand'in toplamda yedi suçlamayla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkıyor.

Önceki beş suçlama, Brand'in aynı dönemdeki davranışlarına dayanmaktadır. Bu durum, Brand'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Medya yorumcusu ve sosyal medya içerik üreticisi olarak son yıllarda öne çıkan Brand, geçmişteki stand-up gösterileri ve Hollywood filmleriyle tanınmış bir isimdir.

Mahkeme Süreci Nasıl İlerleyecek?

Brand'in temyiz duruşmasının ardından, yeni suçlamalarla ilgili ek bir "dava yönetimi duruşması" Mart ayında gerçekleştirilecek. Ana davanın ise Haziran 2026'da başlaması planlanıyor ve tahminen dört ila beş hafta sürmesi bekleniyor. Brand, önceki duruşmalarda kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş ve ilişkilerin rıza esasına dayandığını savunmuştu.

Bu süreç, Brand'in kariyerinde ve kişisel yaşamında önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip. Ünlü komedyenin, mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi
#Gündem / 24 Şubat 2026
Can Yaman, Türkiye’deki Gözaltı İddialarına Yanıt Verdi: ‘Ortada Bir Vaka Yok’
Can Yaman, Türkiye’deki Gözaltı İddialarına Yanıt Verdi: ‘Ortada Bir Vaka Yok’
#Magazin / 24 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü mi?
Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü mi?
Magazin
Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı mı? Survivor'a geri dönüşü nasıl gerçekleşti?
Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı mı? Survivor'a geri dönüşü nasıl gerçekleşti?
Maden Borsası Gerçek mi, Ne Zaman Kurulacak ve Nerede Satış Yapılacak?
Maden Borsası Gerçek mi, Ne Zaman Kurulacak ve Nerede Satış Yapılacak?
Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?
Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?
Filipinler Donanması, ASELSAN Silah Sistemleriyle Donatılan İlk Açık Deniz Devriye Gemisini Hizmete Aldı mı?
Filipinler Donanması, ASELSAN Silah Sistemleriyle Donatılan İlk Açık Deniz Devriye Gemisini Hizmete Aldı mı?
ABD İthalat Ürünlerine Uygulanan Yeni Gümrük Tarife Oranı Nedir?
ABD İthalat Ürünlerine Uygulanan Yeni Gümrük Tarife Oranı Nedir?
Yabancı damatların uyruklarına göre oranları 2025 verileriyle ortaya kondu
Yabancı damatların uyruklarına göre oranları 2025 verileriyle ortaya kondu
TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak, hangi bankadan alınacak ve nasıl gerçekleştirilecek?
TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak, hangi bankadan alınacak ve nasıl gerçekleştirilecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft