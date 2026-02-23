Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı mı? Survivor'a geri dönüşü nasıl gerçekleşti?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 yarışmasında yaşanan gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yağcı'nın diskalifiye edildiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, bu süreçte yapılan testlerin sonuçları, ünlü ismin geri dönüşünü sağladı.

Hakkında çıkan iddialar sonrasında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'dan kan ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen negatif test sonuçları, Yağcı'nın uyuşturucu kullanmadığını resmi olarak kanıtladı ve bu durum, onun Survivor'a geri dönmesine olanak tanıdı.

Barış Murat Yağcı'nın Survivor macerası nasıl etkilendi?

Survivor 2026 kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı, uyuşturucu soruşturması nedeniyle Dominik'ten Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından, test sonuçlarının negatif çıkmasıyla birlikte yarışmaya geri dönme fırsatı buldu. Bu gelişme, hem yarışmanın dinamiklerini hem de izleyici kitlesini etkiledi.

Yağcı, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Nisa Bölükbaşı gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 11 kişilik yarışmacı listesinde yer alıyordu. Hakkındaki iddialar, onu yargı önüne çıkmaya zorladı ve bu süreçte yaşananlar, hayranları tarafından yakından takip edildi.

Havalimanında yaşananlar neydi?

Yurt dışında bulunduğu için başlangıçta gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü ismin, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için gerekli testler yapıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tüm test sonuçlarının negatif çıkması, Barış Murat Yağcı'nın üzerindeki şüpheleri temizledi. Serbest bırakılmasının hemen ardından Survivor'a geri dönen Yağcı, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Survivor'da geri dönüş anları nasıl yaşandı?

Diskalifiye edilme korkusu yaşayan hayranları, Barış Murat Yağcı'nın yeniden yarışma parkurlarında görünmesiyle derin bir nefes aldı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Yağcı'nın takıma geri döndüğü anlar dikkat çekti. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Yağcı, arkadaşlarına seslenerek, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, hepinizden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Survivor 2026'nın izleyici kitlesinde büyük bir etki yarattı ve Barış Murat Yağcı'nın hikayesi, yarışmanın önemli bir parçası haline geldi.