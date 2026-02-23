Rabia Soytürk'ün sağlık durumu nedir? Teşkilat setinde yaşanan kaza sonrası gelişmeler

Rabia Soytürk'ün sağlık durumu, Teşkilat dizisi setinde yaşanan talihsiz bir kaza sonrası gündeme geldi. Oyuncunun baş parmağında meydana gelen ciddi yaralanma, sevenleri arasında endişe yarattı.

Olay, dizinin aksiyon sahneleri sırasında gerçekleşti. Çekim esnasında yapılan fiziksel hareketler sırasında Rabia Soytürk'ün baş parmağı, kopma noktasına kadar zarar gördü. Bu durum, set ekibi ve izleyiciler arasında büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

Sette yaşanan kaza nasıl gerçekleşti?

Teşkilat dizisinin setinde, yüksek tempolu çekim programı içinde bir kaza meydana geldi. Aksiyon sahnelerinin fiziksel riskleri bir kez daha gözler önüne serilirken, olayın hemen ardından set ekibi hızlı bir şekilde müdahale etti. İlk müdahale, çekim alanında gerçekleştirildi ve kanama kontrol altına alındı.

Set ekibi, sağlık ekiplerine haber vererek durumu hızla kontrol altına aldı. Rabia Soytürk, gerekli tedavinin uygulanması amacıyla hızla hastaneye sevk edildi. Olayın ardından, yapım ekibinin güvenlik prosedürlerini devreye sokmasıyla oyuncunun hastaneye ulaşımı sağlandı.

Rabia Soytürk'ün sağlık durumu hakkında son gelişmeler neler?

Hastanede yapılan tedavi sonrasında, Rabia Soytürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ciddi bir yaralanma meydana gelmiş olmasına rağmen, kalıcı bir hayati risk bulunmadığı belirtildi. Oyuncunun, bir süre dinleneceği ve doktor kontrolünde olacağı ifade edildi.

Rabia Soytürk'ün genel sağlık durumunun stabil olduğu ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilecek durumda bulunduğu paylaşıldı. Bu durum, hayranları tarafından sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Rabia Soytürk kimdir ve kariyeri nasıldır?

Rabia Soytürk, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak tanınmaktadır. 1990'ların sonunda İstanbul'da doğan oyuncu, kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Ekranlara ilk olarak bazı dizilerle başlayan Soytürk, kısa sürede dikkat çekmiş ve çeşitli projelerde rol alarak tanınmıştır.

Kariyerinde önemli bir çıkış yapan Soytürk, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlarda gösterdiği performansla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Son yıllarda Teşkilat dizisinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medyada da aktif olarak genç izleyiciler arasında popülerliğini korumaktadır.