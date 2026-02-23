Dolar
43,8379 %0.01
Euro
51,7424 %0.08
Gram Altın
7.265,70 % 1,15
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Galatasaray'ın Konyaspor Maçında Victor Osimhen'in Yokluğu Neden Tartışma Yarattı?

Galatasaray'ın Konyaspor Maçında Victor Osimhen'in Yokluğu Neden Tartışma Yarattı?

Galatasaray, Konyaspor'a karşı oynadığı maçta Victor Osimhen'in kadroda olmaması ve Mauro Icardi'nin oyundan alınması üzerine tartışmalar yaşandı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray'ın Konyaspor Maçında Victor Osimhen'in Yokluğu Neden Tartışma Yarattı?
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray, Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada 2-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Bu maçta dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in kadroda yer almaması oldu. Ayrıca, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin ilk yarının sonunda oyundan alınması, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her iki oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen'in dizinde ağrılar olduğunu ve bu nedenle futbolcuyu riske etmediklerini ifade etti. Hürriyet'te yer alan haberlere göre, Osimhen, Buruk ile maç öncesinde yaptığı görüşmede, Juventus deplasmanı öncesinde kendisini riske atmak istemediğini belirtmişti.

Okan Buruk'un Açıklamaları Neleri Kapsıyor?

Okan Buruk, Icardi'nin durumu hakkında da bilgi verdi. Buruk, Icardi'nin belki biraz daha oyunda kalabileceğini ancak yüzde yüz sağlıklı olmadığını gördükleri için oyundan çıkardıklarını belirtti. Arjantinli futbolcunun sırtında bir tutulma olduğunu ve kendini iyi hissettiği için ilk 11'de yer aldığını da sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, Galatasaray taraftarları arasında farklı yorumlara neden oldu. Icardi'nin performansı ve Osimhen'in yokluğu, takımın genel oyun düzenini etkileyen unsurlar olarak öne çıktı. Taraftarlar, bu iki oyuncunun durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Osimhen'in Maaş İddiası Neden Gündeme Geldi?

Öte yandan, Hürriyet'te yer alan bir başka haberde, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çekici bir maaş iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, Galatasaray ile yıllık net 21 milyon euroya anlaşan Osimhen, ocak ve şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadı. Bu durum, futbolcunun motivasyonunu etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Osimhen'in maaşının ödenmemesi, kulüp içindeki huzursuzluğu artırabileceği gibi, oyuncunun geleceği hakkında da belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum, Galatasaray'ın transfer politikaları ve oyuncu yönetimi açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Geleceği Ne Olacak?

Galatasaray, Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte, sezon hedefleri açısından önemli bir dönemeçte bulunuyor. Takımın performansı, oyuncuların sağlık durumları ve kulüp içindeki mali dengeler, önümüzdeki süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alacak. Bu bağlamda, taraftarların ve spor yorumcularının dikkatle takip ettiği gelişmeler, Galatasaray'ın geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Sonuç olarak, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyet, sadece bir maçın ötesinde, kulüp içindeki dinamikleri ve oyuncuların durumunu da gözler önüne serdi. Bu gelişmeler, futbol camiasında geniş bir tartışma yaratmaya devam edecek.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Osimhen
Hadise’nin Ramazan Bağış Videosundaki Türkiye’den Gazze’ye Sözleri Neden Tartışma Yarattı?
Hadise’nin Ramazan Bağış Videosundaki Türkiye’den Gazze’ye Sözleri Neden Tartışma Yarattı?
#Magazin / 22 Şubat 2026
Bolu Dağı Geçişinde Kar Yağışı Nedenleri ve Etkileri Nelerdir?
Bolu Dağı Geçişinde Kar Yağışı Nedenleri ve Etkileri Nelerdir?
#Gündem / 22 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Mu Verdi?
Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Ederek 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Mu Verdi?
Spor
Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?
Sergen Yalçın, Göztepe Maçında İlk 11'de Hangi Değişiklikleri Yapacak?
Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Türk Sinemasına Altın ve Gümüş Ayı Ödülleri
Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Türk Sinemasına Altın ve Gümüş Ayı Ödülleri
Yapay zeka çözümleri siber güvenlik alanında nasıl devrim yaratıyor?
Yapay zeka çözümleri siber güvenlik alanında nasıl devrim yaratıyor?
Sultanbeyli'de fırın denetimleri ramazan ayı boyunca devam ediyor mu?
Sultanbeyli'de fırın denetimleri ramazan ayı boyunca devam ediyor mu?
Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?
Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?
Nvidia'nın OpenAI'a 30 Milyar Dolarlık Yatırım Planı Ne Anlama Geliyor?
Nvidia'nın OpenAI'a 30 Milyar Dolarlık Yatırım Planı Ne Anlama Geliyor?
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft