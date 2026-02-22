İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?

Son günlerde etkili olan yağışlar, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Şubat 2026 tarihli verileriyle barajlardaki mevcut durumu kamuoyuna duyurdu.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, su kaynaklarının yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 42,31 olarak belirlenmiştir.

İstanbul barajlarının doluluk oranları neden önemlidir?

Baraj doluluk oranları, su ihtiyacının karşılanması ve su yönetimi açısından kritik bir göstergedir. İstanbul gibi büyük bir metropolde, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, hem çevresel hem de sosyal açıdan büyük bir önem arz etmektedir.

Son yağışların ardından doluluk oranlarının artması, su tasarrufu ve yönetimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu durumun kalıcı olması için yağışların devam etmesi gerekmektedir.

Baraj doluluk oranları nasıl değişiyor?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, mevsimsel değişiklikler ve iklim koşullarına bağlı olarak dalgalanma göstermektedir. Özellikle yaz aylarında su tüketiminin artması, doluluk oranlarının düşmesine neden olabilmektedir.

Bu nedenle, İSKİ tarafından yapılan düzenli ölçümler ve açıklamalar, halkın su tüketimi konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Barajların doluluk oranları, su tasarrufu kampanyaları ve halk bilgilendirme faaliyetleri ile de desteklenmektedir.

İstanbul barajlarının güncel durumu nedir?

22 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı, İSKİ tarafından detaylı grafiklerle desteklenerek açıklanmıştır. Bu grafikler, barajların doluluk seviyelerinin zaman içindeki değişimini göstermekte ve su yönetimi konusunda önemli veriler sunmaktadır.

İstanbul barajlarının doluluk oranları, su kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir gösterge olmaya devam etmektedir. Su tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak için bu verilerin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.