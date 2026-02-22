Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?

İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?

İSKİ, 22 Şubat 2026 tarihli verileriyle İstanbul barajlarının doluluk oranlarını açıkladı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2026 itibarıyla ne durumda?
Okunma Süresi: 2 dk

Son günlerde etkili olan yağışlar, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Şubat 2026 tarihli verileriyle barajlardaki mevcut durumu kamuoyuna duyurdu.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, su kaynaklarının yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 42,31 olarak belirlenmiştir.

İstanbul barajlarının doluluk oranları neden önemlidir?

Baraj doluluk oranları, su ihtiyacının karşılanması ve su yönetimi açısından kritik bir göstergedir. İstanbul gibi büyük bir metropolde, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, hem çevresel hem de sosyal açıdan büyük bir önem arz etmektedir.

Son yağışların ardından doluluk oranlarının artması, su tasarrufu ve yönetimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu durumun kalıcı olması için yağışların devam etmesi gerekmektedir.

Baraj doluluk oranları nasıl değişiyor?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, mevsimsel değişiklikler ve iklim koşullarına bağlı olarak dalgalanma göstermektedir. Özellikle yaz aylarında su tüketiminin artması, doluluk oranlarının düşmesine neden olabilmektedir.

Bu nedenle, İSKİ tarafından yapılan düzenli ölçümler ve açıklamalar, halkın su tüketimi konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Barajların doluluk oranları, su tasarrufu kampanyaları ve halk bilgilendirme faaliyetleri ile de desteklenmektedir.

İstanbul barajlarının güncel durumu nedir?

22 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı, İSKİ tarafından detaylı grafiklerle desteklenerek açıklanmıştır. Bu grafikler, barajların doluluk seviyelerinin zaman içindeki değişimini göstermekte ve su yönetimi konusunda önemli veriler sunmaktadır.

İstanbul barajlarının doluluk oranları, su kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir gösterge olmaya devam etmektedir. Su tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak için bu verilerin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

#Baraj
#İski
#İstanbul
Piyasalarda tansiyon yükseldi: Altın, gümüş ve platin neden yükselişe geçti?
Piyasalarda tansiyon yükseldi: Altın, gümüş ve platin neden yükselişe geçti?
#Ekonomi / 22 Şubat 2026
Yıldız Tilbe, Gazze İçin 300 Bin Dolar Bağışladı: Destekleriyle Dikkat Çekiyor
Yıldız Tilbe, Gazze İçin 300 Bin Dolar Bağışladı: Destekleriyle Dikkat Çekiyor
#Magazin / 22 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Anıl Can'ın Paylaştığı 'Geçmişe Götüren Sesler' ile Nostaljik Bir Yolculuk Yapmaya Ne Dersiniz?
Anıl Can'ın Paylaştığı 'Geçmişe Götüren Sesler' ile Nostaljik Bir Yolculuk Yapmaya Ne Dersiniz?
Gündem
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman Gerçekleştirilecek? TÜRMOB Başvuru Şartlarını Açıkladı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman Gerçekleştirilecek? TÜRMOB Başvuru Şartlarını Açıkladı
Burak Deniz ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Umami Filmi Ne Zaman Televizyonda Yayınlanacak?
Burak Deniz ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Umami Filmi Ne Zaman Televizyonda Yayınlanacak?
Ağrı 1970 Spor - Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman Oynanacak ve Hangi Kanaldan İzlenebilecek?
Ağrı 1970 Spor - Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman Oynanacak ve Hangi Kanaldan İzlenebilecek?
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?
119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak?
2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler
2026 Ramazan İmsakiyesi ile İftar ve Sahur Saatleri Ne Zaman? Tüm İllerde Detaylı Bilgiler
Tayfur Havutçu Kimdir ve Sağlık Durumu Nasıldır?
Tayfur Havutçu Kimdir ve Sağlık Durumu Nasıldır?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft