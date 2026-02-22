Dolar
Haberin Gündemi Spor Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Yayınlanma
14
Kayserispor ile Antalyaspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Bu mücadele, alt sıralarda yer alan iki takım için son derece kritik bir öneme sahip. Her iki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak ve bu bağlamda karşılaşmanın sonucu, ligdeki konumlarını doğrudan etkileyecek.

Kayserispor'un Durumu Nedir?

Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetimindeki Kayserispor, şu anda 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Takım, son haftalarda yaşadığı kötü gidişe son vermek ve ligdeki konumunu güçlendirmek amacıyla bu maçı kazanmak istiyor. Kayserispor, ev sahibi olmanın avantajıyla sahaya çıkacak ve taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor.

Kayserispor'un son dönem performansı, takımın motivasyonunu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu karşılaşma, hem teknik ekip hem de oyuncular için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği bu mücadelede, Kayserispor'un nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Antalyaspor'un Hedefleri Neler?

Konuk ekip Antalyaspor ise, geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında elde ettiği galibiyetle moral bulmuş durumda. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu maçı kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Takım, deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem puan cetvelinde yükselebilir hem de özgüven kazanabilir.

Antalyaspor, Kayserispor karşısında elde edeceği galibiyetle, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, takımın sahada göstereceği performans, sezonun geri kalan kısmı için belirleyici olabilir.

Maç Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki bu kritik karşılaşma, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için belirtilen saatte ekran başında yer alacaklar.

Kayserispor-Antalyaspor maçı, iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Her iki ekip de sahada sergileyecekleri performansla, ligdeki konumlarını belirleyecekler. Bu nedenle, karşılaşmanın sonucu, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

#Kayserispor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Sami Uğurlu
#Rhg Enertürk Enerji Stadyumu
#Antalyaspor
