Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?

21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?

21 Şubat 2023 itibarıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde iftar vakitleri değişiklik göstermektedir.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç tutan vatandaşlar iftar saatlerini öğrenmek için imsakiye verilerine yönelmektedir. 21 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde iftar saatleri farklılık göstermektedir. Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde oruç süresi daha kısa iken, ay ilerledikçe gündüz süresinin uzaması nedeniyle iftar vakitleri de ilerleyen günlerde daha geç saatlere kaymaktadır.

İftar Saatleri Hangi Şehirlerde Ne Zaman?

21 Şubat Cumartesi günü için belirlenen iftar saatleri, şehir bazında değişiklik göstermektedir. Oruçlarını akşam ezanıyla açacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin iftar vakitlerini araştırarak hazırlıklarını yapmaktadır. Bu doğrultuda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde iftar saatleri merakla beklenmektedir.

İstanbul'da İftar Saati Ne Zaman?

İstanbul'da 21 Şubat 2023 tarihinde iftar saati, akşam ezanıyla birlikte 18:10 olarak belirlenmiştir. Bu saat, İstanbul'da yaşayan vatandaşların oruçlarını açacakları zamanı göstermektedir. Şehirdeki iftar saatleri, her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Ankara ve İzmir'de İftar Vakitleri

Ankara'da 21 Şubat 2023'te iftar saati 18:15 olarak belirlenirken, İzmir'de bu saat 18:12'dir. Her iki şehirde de vatandaşlar, iftar saatlerini öğrenerek hazırlıklarını yapmaktadır. Ramazan ayının ilerleyen günlerinde, bu saatlerin değişeceği ve gündüz süresinin uzayacağı öngörülmektedir.

Bu yıl Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte, vatandaşlar için iftar saatlerinin önemi bir kat daha artmıştır. İmsakiye verileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. İftar saatlerinin yanı sıra, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer de toplumda hissedilmektedir.

Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?
Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak ve merak edilen faiz indirimi gerçekleşecek mi?
#Gündem / 21 Şubat 2026
Sinem Kobal'ın Londra Sokaklarındaki Güzelliği ve Tarzı Neden Dikkat Çekiyor?
Sinem Kobal'ın Londra Sokaklarındaki Güzelliği ve Tarzı Neden Dikkat Çekiyor?
#Magazin / 21 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
Bingöl Karlıova'da Kardan Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
Gündem
Uşakspor'da Ergün Penbe ve Mustafa Yalım Arasındaki Tartışma Nedir?
Uşakspor'da Ergün Penbe ve Mustafa Yalım Arasındaki Tartışma Nedir?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Eyüpspor, kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı mı?
Haydutlar filmi neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler?
Haydutlar filmi neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler?
Mardin 1969 spor, arnavutköy maçına nasıl hazırlandı?
Mardin 1969 spor, arnavutköy maçına nasıl hazırlandı?
Melek Mosso'nun Abonelik Sistemi Gelirleri Neden Bu Kadar Yüksek?
Melek Mosso'nun Abonelik Sistemi Gelirleri Neden Bu Kadar Yüksek?
Türk Telekom Ramazan Ayında Mobil Abonelerine Ücretsiz 20 GB İnternet Sunuyor Mu?
Türk Telekom Ramazan Ayında Mobil Abonelerine Ücretsiz 20 GB İnternet Sunuyor Mu?
Buca ve Foça belediyelerine atık depolama ihlalleri nedeniyle 9,3 milyon lira ceza kesildi mi?
Buca ve Foça belediyelerine atık depolama ihlalleri nedeniyle 9,3 milyon lira ceza kesildi mi?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft