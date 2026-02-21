21 Şubat 2023 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Zaman İftar Yapılacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç tutan vatandaşlar iftar saatlerini öğrenmek için imsakiye verilerine yönelmektedir. 21 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde iftar saatleri farklılık göstermektedir. Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde oruç süresi daha kısa iken, ay ilerledikçe gündüz süresinin uzaması nedeniyle iftar vakitleri de ilerleyen günlerde daha geç saatlere kaymaktadır.

İftar Saatleri Hangi Şehirlerde Ne Zaman?

21 Şubat Cumartesi günü için belirlenen iftar saatleri, şehir bazında değişiklik göstermektedir. Oruçlarını akşam ezanıyla açacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin iftar vakitlerini araştırarak hazırlıklarını yapmaktadır. Bu doğrultuda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde iftar saatleri merakla beklenmektedir.

İstanbul'da İftar Saati Ne Zaman?

İstanbul'da 21 Şubat 2023 tarihinde iftar saati, akşam ezanıyla birlikte 18:10 olarak belirlenmiştir. Bu saat, İstanbul'da yaşayan vatandaşların oruçlarını açacakları zamanı göstermektedir. Şehirdeki iftar saatleri, her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Ankara ve İzmir'de İftar Vakitleri

Ankara'da 21 Şubat 2023'te iftar saati 18:15 olarak belirlenirken, İzmir'de bu saat 18:12'dir. Her iki şehirde de vatandaşlar, iftar saatlerini öğrenerek hazırlıklarını yapmaktadır. Ramazan ayının ilerleyen günlerinde, bu saatlerin değişeceği ve gündüz süresinin uzayacağı öngörülmektedir.

Bu yıl Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte, vatandaşlar için iftar saatlerinin önemi bir kat daha artmıştır. İmsakiye verileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. İftar saatlerinin yanı sıra, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer de toplumda hissedilmektedir.