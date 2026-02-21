Dolar
43,8377 %0.16
Euro
51,7041 %0.16
Gram Altın
7.183,04 % 2,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Buca ve Foça belediyelerine atık depolama ihlalleri nedeniyle 9,3 milyon lira ceza kesildi mi?

Buca ve Foça belediyelerine atık depolama ihlalleri nedeniyle 9,3 milyon lira ceza kesildi mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Buca ve Foça belediyelerine toplam 9,3 milyon TL ceza uyguladı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Buca ve Foça belediyelerine atık depolama ihlalleri nedeniyle 9,3 milyon lira ceza kesildi mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Buca ve Foça belediyelerine atık depolama ihlalleri nedeniyle toplam 9,3 milyon TL ceza kesmiştir. Bu cezanın 7 milyon TL'si Buca Belediyesi'ne, 2,3 milyon TL'si ise Foça Belediyesi'ne uygulanmıştır.

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi'nin şantiye alanında atık depolama ihlali gerçekleştirdiğini belirlemiş ve bu ihlalin 3 kez tekrarlanması nedeniyle ceza miktarını 3 kat artırarak 7 milyon 38 bin TL olarak uygulamıştır. Foça Belediyesi'ne ise mera alanında atık depoladığı gerekçesiyle 2 milyon 346 bin TL ceza kesilmiştir.

Buca Belediyesi'ne uygulanan ceza nedenleri nelerdir?

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, Buca Belediyesi'ne ait şantiye alanında yapılan denetimlerde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde temizlik işleri müdürlüğü tarafından kullanılan alanda evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı bir atık depolaması olarak değerlendirilmiştir.

Son 3 yıl içerisinde aynı adreste bu fiilin 3 kez tekrarlanması, ceza tutarının artırılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, Buca Belediyesi'ne uygulanan ceza, çevre kanunu çerçevesinde hukuki bir yaptırım olarak kaydedilmiştir.

Foça Belediyesi'nin atık yönetimi nasıl değerlendirildi?

Foça Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarının, Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları dökmesi üzerine bakanlık ekipleri harekete geçmiştir. Denetimlerde, bu alanın mera niteliğinde olduğu ve hafriyat, kağıt, karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edilmiştir.

Bu ihlaller sonucunda, Foça Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin 309 TL ceza uygulanmış ve böylece iki belediyeye toplamda 9 milyon 385 bin 263 TL çevre cezası kesilmiştir.

Denetimlerin önemi nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bu denetimler, yerel yönetimlerin atık yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacı taşımaktadır. Bu tür denetimler, çevre koruma bilincinin artırılması ve atık yönetimi standartlarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Atık yönetimi, sürdürülebilir bir çevre için kritik bir faktördür ve yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları, toplum sağlığı ve çevre koruma açısından büyük bir öneme sahiptir.

#Güncel
#Haberler
12. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak ve Denetimli Serbestlik ile İnfaz Düzenlemesi Var mı?
12. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak ve Denetimli Serbestlik ile İnfaz Düzenlemesi Var mı?
#Gündem / 21 Şubat 2026
Küresel Piyasalarda Jeopolitik Gelişmeler ve ABD Tarifeleri Neden Öne Çıkıyor?
Küresel Piyasalarda Jeopolitik Gelişmeler ve ABD Tarifeleri Neden Öne Çıkıyor?
#Ekonomi / 21 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Fatih'te 3 İETT Otobüsünün Karıştığı Kaza Neden Oldu?
Fatih'te 3 İETT Otobüsünün Karıştığı Kaza Neden Oldu?
Gündem
Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?
Almanya'dan Türkiye'ye Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki Mi Geliyor?
60 Bin Yıllık Ok Uçlarında Bulunan Bitki Zehri, Erken İnsanların Avcılık Stratejilerini Nasıl Etkiledi?
60 Bin Yıllık Ok Uçlarında Bulunan Bitki Zehri, Erken İnsanların Avcılık Stratejilerini Nasıl Etkiledi?
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeler neler?
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeler neler?
Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?
Galatasaray, konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı mı?
A Knight of the Seven Kingdoms dizisi izleyici sayısını nasıl artırıyor?
A Knight of the Seven Kingdoms dizisi izleyici sayısını nasıl artırıyor?
20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 972. bölümde Efe Efeoğlu'nun menüsü nasıl değerlendirildi?
20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 972. bölümde Efe Efeoğlu'nun menüsü nasıl değerlendirildi?
Hadise, Annesinin Doğum Gününü Nasıl Kutladı? Aşk Bahçem, Annem...
Hadise, Annesinin Doğum Gününü Nasıl Kutladı? Aşk Bahçem, Annem...
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft